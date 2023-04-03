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Телеканалы «Перший» и «Суспільне Новини» начали HD-вещание со спутника

НовостиТелевидение
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Теперь зрители общенационального канала «Перший» и спутникового телеканала «Суспільне Новини» могут наслаждаться трансляцией в HD-качестве на спутнике.

С 1 апреля телеканал«Перший» и спутниковый канал «Суспільне Новини» начали спутниковое вещание в формате HD. Теперь зрители могут наслаждаться высококачественным изображением на каналах. Решение о запуске HD-вещания согласовал Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Спутниковое вещание двух телеканалов в HD-качестве доступно со спутника AMOS-7. В то же время для удобства пользователей вещание «Першого» и «Суспільне Новини» продолжается в SD-качестве со спутника AMOS-3.

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Технический директор «Суспільного Мовлення» Юрий Бойчук подчеркивает, что речь идет о полноценных HD-версиях каналов, отличающихся от SD одним – лучшим изображением. На каналах «Перший» и «Суспільне Новини» теперь 100% контента идет в высоком качестве.

По словам представителей телеканалов, переход на HD-формат является шагом к улучшению качества вещания и предоставлению зрителям еще более комфортного просмотра.

Технические параметры спутникового вещания канала «Перший» в HD-качестве:

Спутник — AMOS-7(4 гр.з.д.)

Частота -12297МГц

Символьная скорость — 45,0 Мсимв/с (MSymb/s)

Поляризация — горизонтальная (H)

FEC — 2⁄3

Модуляция — DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

Кодировка (СУД) — BISS

Технические параметры спутникового вещания канала «Суспільне Новини» в HD-качестве:

Спутник — AMOS-7 (4 гр.з.д.)

Частота — 12297 МГц

Символьная скорость — 45,0 Мсимв/с (MSymb/s)

Поляризация — горизонтальная (H)

FEC — 2⁄3

Модуляция — DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

Кодировка (СУД) — некодировано

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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