Сегодня 50 лет первому в истории звонку по портативному мобильному телефону

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Первый звонок по портативному мобильному телефону был осуществлен в Нью-Йорке в 1973 году. Во время звонка Купер находился на углу 6-й авеню и 55-й улицы.

Первый в мире звонок по переносному мобильному телефону был совершен 3 апреля 1973 года инженером компании Motorola Мартином Купером. Он позвонил со своего прототипа мобильного телефона DynaTAC 8000X в компанию Bell Labs, чтобы сообщить о том, что у него получилось совершить звонок с портативного устройства.

Для первого разговора Мартин Купер выбрал своего конкурента и коллегу в Bell Labs Джоэла Энгеля. Он набрал номер, но первая попытка соединения не удалась – была прервана на полуслове.

Купер попробовал еще раз и на этот раз соединение удалось. Затем Купер сказал первые слова, которые когда-либо были произнесены по мобильному телефону: «Джоэл, я звоню тебе по мобильному телефону, по настоящему мобильнику – персональному портативному устройству. Я несу его с собой в сумке и ты меня слышишь».

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Это был краткий, но исторический звонок с мобильника DynaTAC 8000X, который открыл двери для новой эры связи на расстоянии.

DynaTAC 8000X был первым переносным мобильным телефоном в мире. Он весил почти 1 кг, имел габариты 23х13х4,5 см и стоил порядка 4 000 долларов США (что с учетом инфляции сегодня было бы около 11 500 долларов). Его батарея заряжалась в течение 10 часов и обеспечивала разговоры продолжительностью всего 30 минут. Он использовал технологию аналоговой связи и мог работать только в радиусе действия ближайшей базовой станции.

После этого первого звонка компания Motorola занялась разработкой и усовершенствованием мобильных телефонов, которые стали все более доступными и удобными в использовании.

Хотя первые мобильные телефоны были очень дорогими и габаритными, они стали началом новой эры связи на расстоянии и послужили отправной точкой для развития технологий, которые мы используем в наши дни. Сегодня же мобильные телефоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.