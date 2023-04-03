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Китайские хакеры атаковали сети провайдеров телекоммуникационных услуг из стран Ближнего Востока

Новости
Фото: © Pixabay
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Организацию атаки приписывают китайскому хакеру, занимающемуся кибер-шпионажем и причастному к проведению кампании, известной под названием Operation Soft Cell.

Провайдеры телекоммуникационных услуг из стран Ближнего Востока стали объектами новых кибератак, начавшихся в первом квартале 2023 года. Об этом пишет издание Cyber Safe Page.

Ряд атак, в организации которых подозревают китайского хакера, занимающегося кибер-шпионажем, напоминают длительную кампанию Operation Soft Cell.

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По словам исследователей из SentinelOne и QGroup, начальная фаза атаки предполагает проникновение на выходящие в интернет серверы Microsoft Exchange для развёртывания web-оболочек, используемых для выполнения команд.

После захвата плацдарма злоумышленники производят разнообразную разведку, кражу учётных данных и извлечение данных.

По данным Cybereason, атака Operation Soft Cell относится к злонамеренным действиям, совершаемым аффилированными с Китаем хакерами, нацеленными на сети провайдеров телекоммуникационных услуг по меньшей мере с 2012 года.

В конечном итоге, данные атаки провалились, поскольку взломы были выявлены и заблокированы до того, как в попавших под атаку сетях могли быть развёрнуты любые вредоносные программы.

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Известно, что китайские хакеры, задействованные в сфере кибер-шпионажа, имеют стратегический интерес на Ближнем Востоке. Эти хакеры почти наверняка будут продолжать исследовать и совершенствовать свои инструменты с помощью новых методов избежания обнаружения, включая интеграцию и изменение общедоступного кода.

Напомним, в январе текущего года российские хакеры атаковали львовских телеком-провайдеров.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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