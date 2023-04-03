Китайские хакеры атаковали сети провайдеров телекоммуникационных услуг из стран Ближнего Востока

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Организацию атаки приписывают китайскому хакеру, занимающемуся кибер-шпионажем и причастному к проведению кампании, известной под названием Operation Soft Cell.

Провайдеры телекоммуникационных услуг из стран Ближнего Востока стали объектами новых кибератак, начавшихся в первом квартале 2023 года. Об этом пишет издание Cyber Safe Page.

Ряд атак, в организации которых подозревают китайского хакера, занимающегося кибер-шпионажем, напоминают длительную кампанию Operation Soft Cell.

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По словам исследователей из SentinelOne и QGroup, начальная фаза атаки предполагает проникновение на выходящие в интернет серверы Microsoft Exchange для развёртывания web-оболочек, используемых для выполнения команд.

После захвата плацдарма злоумышленники производят разнообразную разведку, кражу учётных данных и извлечение данных.

По данным Cybereason, атака Operation Soft Cell относится к злонамеренным действиям, совершаемым аффилированными с Китаем хакерами, нацеленными на сети провайдеров телекоммуникационных услуг по меньшей мере с 2012 года.

В конечном итоге, данные атаки провалились, поскольку взломы были выявлены и заблокированы до того, как в попавших под атаку сетях могли быть развёрнуты любые вредоносные программы.

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Известно, что китайские хакеры, задействованные в сфере кибер-шпионажа, имеют стратегический интерес на Ближнем Востоке. Эти хакеры почти наверняка будут продолжать исследовать и совершенствовать свои инструменты с помощью новых методов избежания обнаружения, включая интеграцию и изменение общедоступного кода.

Напомним, в январе текущего года российские хакеры атаковали львовских телеком-провайдеров.