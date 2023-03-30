UARU

UARU

Регистрация в Slots City – как безопасно создать аккаунт и авторизоваться в казино

Спецпроект

Slots City – украинское казино с лицензией КРАИЛ и отличной программой мотивации для зарегистрированных клиентов. Игровой зал включает в себя различные типы виртуальных автоматов и live-игры с реальными крупье. Чтобы использовать весь потенциал виртуального клуба Слотс Сити и выигрывать в нем деньги, нужно уделить всего несколько минут на создание учетной записи на официальном сайте казино.

ігрові автомати

Регистрация на Slots City

Для оформления аккаунта в казино Slots City игроку предлагается заполнить электронную форму или воспользоваться авторизацией через соцсети. Анкета содержит:

  • номер телефона или email (на этапе регистрации можно выбирать);
  • пароль (придумать свой);
  • подтверждение о возрасте (старше 21) и согласие с правилами клуба.

Регистрация открывает геймеру доступ ко всему функционалу казино: получение поощрений, ставки на гривны, участие в активностях, вывод призовых и прочие.

Авторизация – вход на сайт казино Слотсити

Авторизация на игровой площадке осуществляется путем ввода логина и пассворда или через уже созданный аккаунт геймера в Google или Facebook. В первом случае необходимо вписать данные вручную или сохранить их в браузере, а после использовать автозаполнение. Для входа через соцсети требуется лишь разрешение на использование общедоступной информации из заполненного профиля, поэтому осуществляется в 1 клик. Способы авторизации в приложении, мобильной и десктопной версии казино никак не отличаются и происходят по стандартной схеме.

Как восстановить потерянный пароль

Для геймеров, забывших или потерявших учетные данные для входа в Слотс Сити казино, предусмотрена возможность его замены и восстановление доступа в кабинет. Для этого в форме входа необходимо найти опцию «Забыли пароль?» и перейти по ней. Затем вписать номер своего телефона или адрес email, который указывался во время регистрации, нажать кнопку «Восстановить пароль» и следовать подсказкам.

Персональный кабинет игрока в казино Slots City

После заполнения анкеты геймеру предоставляется уникальный номер ID на сайте Слотс Сити и создается личное пространство, состоящее из следующих разделов:

Профиль ID, ник, пополнение счета, доступные акции, состояние верификации
Настройка Личная информация клиента и форма для изменения пароля
Сообщения Уведомления от администрации игрового клуба
Верификация Раздел для сверки персональных данных
Мои бонусы Доступные к активации бонусы Слотс Сити и окно для промокода

Верификация – это обязательная процедура при первом выводе выигранных денежных средств из Slots City казино, пройти ее можно с помощью скан-копий или фото документов, а также автоматически – через портал «Дія» или BankID.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

MS bot
MS bot
- Реклама -

Читайте также

Спецпроект

Электростанции: виды, топливо, дизельные генераторы и расчет мощности

В этой статье мы рассмотрим, что такое электрогенераторы и что такое генераторы дизельные, какие типы существуют и какие виды топлива используются.
Спецпроект

Космолот отзывы как оценка внедрения трендов онлайн индустрии

Исследование отзывов о Космолот для оценки адаптации к трендам в онлайн-игровой индустрии. Узнайте, как компания реализует инновации и обеспечивает удовлетворенность пользователей.
Спецпроект

Какие бонусы и поощрения доступны, чтобы сделать игру в слоты более интересной

Бонусные программы онлайн казино Pin Up характеризуются большим разнообразием и приятными подарками для посетителей. Достаточно зарегистрироваться, чтобы сразу же получить приветственный бонус.
Спецпроект

Лучшие казино с минимальным депозитом 20 грн в Украине

При выборе платформы для игры на реальные деньги кроме лимита пополнения нужно ознакомиться с наличием лицензии, бонусных предложений и прочее.
Спецпроект

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем: услуги, цены

Обращаясь за оптимизацией и продвижением сайта в ТОП от SEO.UA, вы сможете поднять вашу интернет-страницу на лидирующие позиции. 

Меню

Инфо

О нас

Mediasat – информационно-аналитический портал о телерадиовещании, телекоммуникациях и технологиях. Мы пишем о рынке платного телевидения, интернет-провайдерах, инновационных разработках, медиа-бизнесе и ТВ-контенте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить