Регистрация в Slots City – как безопасно создать аккаунт и авторизоваться в казино

Slots City – украинское казино с лицензией КРАИЛ и отличной программой мотивации для зарегистрированных клиентов. Игровой зал включает в себя различные типы виртуальных автоматов и live-игры с реальными крупье. Чтобы использовать весь потенциал виртуального клуба Слотс Сити и выигрывать в нем деньги, нужно уделить всего несколько минут на создание учетной записи на официальном сайте казино.

Регистрация на Slots City

Для оформления аккаунта в казино Slots City игроку предлагается заполнить электронную форму или воспользоваться авторизацией через соцсети. Анкета содержит:

номер телефона или email (на этапе регистрации можно выбирать);

пароль (придумать свой);

подтверждение о возрасте (старше 21) и согласие с правилами клуба.

Регистрация открывает геймеру доступ ко всему функционалу казино: получение поощрений, ставки на гривны, участие в активностях, вывод призовых и прочие.

Авторизация – вход на сайт казино Слотсити

Авторизация на игровой площадке осуществляется путем ввода логина и пассворда или через уже созданный аккаунт геймера в Google или Facebook. В первом случае необходимо вписать данные вручную или сохранить их в браузере, а после использовать автозаполнение. Для входа через соцсети требуется лишь разрешение на использование общедоступной информации из заполненного профиля, поэтому осуществляется в 1 клик. Способы авторизации в приложении, мобильной и десктопной версии казино никак не отличаются и происходят по стандартной схеме.

Как восстановить потерянный пароль

Для геймеров, забывших или потерявших учетные данные для входа в Слотс Сити казино, предусмотрена возможность его замены и восстановление доступа в кабинет. Для этого в форме входа необходимо найти опцию «Забыли пароль?» и перейти по ней. Затем вписать номер своего телефона или адрес email, который указывался во время регистрации, нажать кнопку «Восстановить пароль» и следовать подсказкам.

Персональный кабинет игрока в казино Slots City

После заполнения анкеты геймеру предоставляется уникальный номер ID на сайте Слотс Сити и создается личное пространство, состоящее из следующих разделов:

Профиль ID, ник, пополнение счета, доступные акции, состояние верификации Настройка Личная информация клиента и форма для изменения пароля Сообщения Уведомления от администрации игрового клуба Верификация Раздел для сверки персональных данных Мои бонусы Доступные к активации бонусы Слотс Сити и окно для промокода

Верификация – это обязательная процедура при первом выводе выигранных денежных средств из Slots City казино, пройти ее можно с помощью скан-копий или фото документов, а также автоматически – через портал «Дія» или BankID.