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UARU

Южная Африка огласила сроки отключения 2G и 3G сетей

НовостиТелеком
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Правительство Южной Африки планирует к 2025 году ликвидировать все существующие в стране сети 2G и 3G. Это означает, что многим людям придётся обновить свои смартфоны, чтобы они поддерживали 4G и 5G связь.

Министерство связи и цифровых технологий ЮАР (DCDT) представило свой план по отключению устаревших сетей в проекте государственной программы по использованию радиочастотного спектра сетями следующего поколения.

Кабинет министров одобрил план, позволив DCDT опубликовать его для общественного обсуждения.

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«Радиочастотный спектр является ограниченным природным ресурсом, жизненно важным для обеспечения роста цифровой экономики Южной Африки и инфраструктуры связи, – говорится в заявлении Кабинета министров. – Предлагаемый проект государственной программы предусматривает поддержку принципов распределения спектра и его лицензирования для нужд фиксированной мобильной связи, радиовещания, авиационного и морского сектора, сферы исследований и развития, доступа сообществ и других отраслей».

В проекте государственной программы определены конечные сроки тех или иных услуг и работ:

  • 30 июня 2023 года – запрет лицензирования устройств 2G.
  • 31 декабря 2023 – запрет новых подключений или активации устройств 2G.
  • 31 марта 2024 – прекращение предоставления услуг 2G и запрет лицензирования устройств 3G.
  • 30 июня 2024 года – отключение сетей 2G.
  • 30 сентября 2024 года – запрет новых подключений или активации 3G устройств.
  • 31 декабря 2024 года – прекращение предоставления услуг 3G.
  • 30 марта 2025 года – отключение сетей 3G.

Ранее мы сообщали, что 31 марта 2023 года в ЮАР отключат аналоговое телевещание.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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