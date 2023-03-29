Южная Африка огласила сроки отключения 2G и 3G сетей

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Правительство Южной Африки планирует к 2025 году ликвидировать все существующие в стране сети 2G и 3G. Это означает, что многим людям придётся обновить свои смартфоны, чтобы они поддерживали 4G и 5G связь.

Министерство связи и цифровых технологий ЮАР (DCDT) представило свой план по отключению устаревших сетей в проекте государственной программы по использованию радиочастотного спектра сетями следующего поколения.

Кабинет министров одобрил план, позволив DCDT опубликовать его для общественного обсуждения.

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«Радиочастотный спектр является ограниченным природным ресурсом, жизненно важным для обеспечения роста цифровой экономики Южной Африки и инфраструктуры связи, – говорится в заявлении Кабинета министров. – Предлагаемый проект государственной программы предусматривает поддержку принципов распределения спектра и его лицензирования для нужд фиксированной мобильной связи, радиовещания, авиационного и морского сектора, сферы исследований и развития, доступа сообществ и других отраслей».

В проекте государственной программы определены конечные сроки тех или иных услуг и работ:

30 июня 2023 года – запрет лицензирования устройств 2G.

31 декабря 2023 – запрет новых подключений или активации устройств 2G.

31 марта 2024 – прекращение предоставления услуг 2G и запрет лицензирования устройств 3G.

30 июня 2024 года – отключение сетей 2G.

30 сентября 2024 года – запрет новых подключений или активации 3G устройств.

31 декабря 2024 года – прекращение предоставления услуг 3G .

. 30 марта 2025 года – отключение сетей 3G.

Ранее мы сообщали, что 31 марта 2023 года в ЮАР отключат аналоговое телевещание.