Вызов Маску брошен: Rocket Lab создает собственную сверхтяжелую ракету

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Компания Rocket Lab создаёт мощную сверхтяжёлую ракету многоразового использования, которая будет называться Neutron. Приблизительная стоимость запуска с использованием этой ракеты составит 50 миллионов долларов. Таким образом, компания намерена бросить вызов компании SpaceX Илона Маска, – сообщает издание CNBC.

«Мы позиционируем Neutron как прямого конкурента ракеты Falcon 9», – сообщил главный финансовый директор Rocket Lab Адам Спайс.

В Rocket Lab анонсировали появление ракеты Neutron, когда компания стала публичной в 2021 году. В настоящее время ракета всё ещё на пути к дебюту в 2024 году.

В отчёте за четвёртый квартал прошлого месяца Rocket Lab сообщала о начале производства первых конструкций резервуаров для ракеты Neutron, а также о строительстве стартовой площадки для запуска ракеты. Компания планирует «до конца текущего года» провести первое «испытание горячим огнём» двигателя Archimedes, который будет приводить Neutron в движение.

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В компании SpaceX рекламируют услуги запуска с использованием ракеты Falcon 9 по цене в 67 миллионов долларов за один запуск. В Rocket Lab стремятся сравниться со SpaceX по цене за килограмм полезного груза спутников для своих клиентов. Это означает, что потенциальным клиентам компании, рассчитывающим на ракету Neutron, следует ориентироваться на стоимость услуги запуска в пределах от 50 до 55 миллионов долларов.

Rocket Lab планирует запускать в космос ускорители Neutron многоразового использования «от 10 до 20 раз» каждый, что соответствует текущей производительности повторного использования ускорителя ракеты Falcon 9.

«В конечном итоге, мы ожидаем, что маржа составит примерно 50% для запусков с использованием ракеты Neutron, – добавил Спайс. – Он оценил себестоимость каждой ракеты Neutron в 20-25 миллионов долларов, причём почти половина этого приходится на верхнюю, одноразовую вторую ступень ракеты».