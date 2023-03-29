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Вызов Маску брошен: Rocket Lab создает собственную сверхтяжелую ракету

НовостиСпутниковая связь
Фото: Rocket Lab
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Компания Rocket Lab создаёт мощную сверхтяжёлую ракету многоразового использования, которая будет называться Neutron. Приблизительная стоимость запуска с использованием этой ракеты составит 50 миллионов долларов. Таким образом, компания намерена бросить вызов компании SpaceX Илона Маска, – сообщает издание CNBC.

«Мы позиционируем Neutron как прямого конкурента ракеты Falcon 9», – сообщил главный финансовый директор Rocket Lab Адам Спайс.

В Rocket Lab анонсировали появление ракеты Neutron, когда компания стала публичной в 2021 году. В настоящее время ракета всё ещё на пути к дебюту в 2024 году.

В отчёте за четвёртый квартал прошлого месяца Rocket Lab сообщала о начале производства первых конструкций резервуаров для ракеты Neutron, а также о строительстве стартовой площадки для запуска ракеты. Компания планирует «до конца текущего года» провести первое «испытание горячим огнём» двигателя Archimedes, который будет приводить Neutron в движение.

Falcon 9 vs Neutron
Фото: © Erik Engheim
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В компании SpaceX рекламируют услуги запуска с использованием ракеты Falcon 9 по цене в 67 миллионов долларов за один запуск. В Rocket Lab стремятся сравниться со SpaceX по цене за килограмм полезного груза спутников для своих клиентов. Это означает, что потенциальным клиентам компании, рассчитывающим на ракету Neutron, следует ориентироваться на стоимость услуги запуска в пределах от 50 до 55 миллионов долларов.

Rocket Lab планирует запускать в космос ускорители Neutron многоразового использования «от 10 до 20 раз» каждый, что соответствует текущей производительности повторного использования ускорителя ракеты Falcon 9.

«В конечном итоге, мы ожидаем, что маржа составит примерно 50% для запусков с использованием ракеты Neutron, – добавил Спайс. – Он оценил себестоимость каждой ракеты Neutron в 20-25 миллионов долларов, причём почти половина этого приходится на верхнюю, одноразовую вторую ступень ракеты».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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