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«Мавка. Лісова пісня» стала самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката

НовостиКино
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Украинский анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» установил новый рекорд украинского кинопроката. Четыре уикенда подряд он возглавляет украинский бокс-офис, набирая невероятные темпы продаж билетов. За месяц проката было продано почти 780 тысяч билетов, а кассовые сборы составили более 98 миллионов гривен.

Эти цифры еще раз подтверждают популярность украинского кино среди зрителей и показывают высокое качество отечественных анимационных проектов. Такой успех является большим достижением украинской киноиндустрии и искусства в целом.

За эти четыре недели «Мавка. Лісова пісня» опередила в продажах такие известные блокбастеры, как «Ледяное сердце 2», «Зверопой 2», «Секреты домашних животных 2», «Гринч» и другие голливудские ленты.

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Мавка. Лісова пісня

Каждую неделю в украинских кинотеатрах проходят новые премьеры, но это не мешает «Мавке» сохранять лидерство в продажах. Мультфильм продолжает занимать первое место в украинском бокс-офисе, в то время как в кинотеатрах проходят премьеры самых ожидаемых фильмов года. В том числе и голливудских лент, таких как «Крид III» и «Шазам: Ярость Богов».⠀

Этот успех стал не просто важным событием украинской культуры и кинематографии, но и ощутимым достижением в условиях войны. Сейчас многие кинотеатры закрыты, а в некоторых местах действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, что ощутимо влияет на кинотеатральный бизнес.

Недавно мы сообщали, что «Мавка» вышла в международный прокат. Права на показ приобрели более 80 стран мира. Это стало еще одним доказательством высокого качества украинской анимации и ее способности привлечь зрителей по всему миру.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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