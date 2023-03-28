В Польше закрыли один из самых крупных пиратских сайтов

- Реклама -

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) закрыли один из крупнейших в стране пиратских сайтов, предлагавший зрителям фильмы и сериалы.

Согласно данным антипиратского органа Signal, в ноябре прошлого года сотрудники CBZC арестовали 28-летнего мужчину, ответственного за техническое обслуживание сайта Zaukaj.vip. Чуть позже, в январе, был задержан владелец и основатель сайта – 33-летнему мужчине также были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Комментируя происходящее, Пётр Вуйтув из антипиратского отдела компании «Canal+ Polska», член ассоциации Signal, объединяющей вещателей и дистрибьюторов видеоконтента для борьбы с пиратством, отметил: «Zalukaj.vip был одним из самых мощных пиратских сайтов, распространяющих фильмы и сериалы. Его деятельность базировалась исключительно на незаконном распространении аудиовизуального контента. Это повлекло за собой огромный финансовый ущерб у субъектов, предлагавших легальный доступ к фильмам и сериалам на территории Польши.

Совместные действия потерпевших и правоохранительных органов привели к закрытию web-сайта и аресту лиц, ответственных за его работу. Это свидетельствует о том, что к борьбе с пиратством в Польше относятся серьёзно. Поэтому люди, управляющие подобными интернет-ресурсами, должны понимать возможность раскрытия своей личности и последствия своей деятельности.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тем временем президент Signal Тереза Вежбовска указала на неизбежность наложения штрафных санкций. Она добавила, что дополнительным предупреждением для пиратов также должен стать приговор владельцу другого web-сайта, которого суд в Белостоке обязал выплатить более 47 миллионов злотых владельцам авторских прав в 2021 году.

Signal указывает, что сайт Zalukaj.vip незаконно распространял видеоконтент как минимум с февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали, что во Франции закрыли второй по популярности пиратский сайт.