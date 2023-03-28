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В Польше закрыли один из самых крупных пиратских сайтов

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Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) закрыли один из крупнейших в стране пиратских сайтов, предлагавший зрителям фильмы и сериалы.

Согласно данным антипиратского органа Signal, в ноябре прошлого года сотрудники CBZC арестовали 28-летнего мужчину, ответственного за техническое обслуживание сайта Zaukaj.vip. Чуть позже, в январе, был задержан владелец и основатель сайта – 33-летнему мужчине также были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Комментируя происходящее, Пётр Вуйтув из антипиратского отдела компании «Canal+ Polska», член ассоциации Signal, объединяющей вещателей и дистрибьюторов видеоконтента для борьбы с пиратством, отметил: «Zalukaj.vip был одним из самых мощных пиратских сайтов, распространяющих фильмы и сериалы. Его деятельность базировалась исключительно на незаконном распространении аудиовизуального контента. Это повлекло за собой огромный финансовый ущерб у субъектов, предлагавших легальный доступ к фильмам и сериалам на территории Польши.

Совместные действия потерпевших и правоохранительных органов привели к закрытию web-сайта и аресту лиц, ответственных за его работу. Это свидетельствует о том, что к борьбе с пиратством в Польше относятся серьёзно. Поэтому люди, управляющие подобными интернет-ресурсами, должны понимать возможность раскрытия своей личности и последствия своей деятельности.

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Тем временем президент Signal Тереза Вежбовска указала на неизбежность наложения штрафных санкций. Она добавила, что дополнительным предупреждением для пиратов также должен стать приговор владельцу другого web-сайта, которого суд в Белостоке обязал выплатить более 47 миллионов злотых владельцам авторских прав в 2021 году.

Signal указывает, что сайт Zalukaj.vip незаконно распространял видеоконтент как минимум с февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали, что во Франции закрыли второй по популярности пиратский сайт.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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