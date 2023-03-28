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Киевстар выделил 5000 SIM-карт с льготным интернетом для школьников разрушенных школ

НовостиТелекомСобытия
Фото: GSMinfo
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Крупнейший оператор мобильной связи на территории Украины выделил пять тысяч сим-карт с пакетами бесплатного интернета для школьников, которые пострадали от войны.

Национальный мобильный оператор Киевстар и международная компания ASBISc Enterprises PLC объявили о реализации проекта «5000 Apple iPad для украинских школьников». Он предусматривает предоставление планшетов с бесплатным доступом к мобильному интернету для детей разрушенных в результате боевых действий школ.

По данным национального оператора, в рамках проекта уже были предоставлены пакеты с 20 Гб мобильного интернета на год для учеников 20 школ в Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях. Также участникам проекта были выделены сим-карты формата e-sim с тарифом льготного доступа к мобильному интернету.

В рамках проекта дети смогут бесплатно пользоваться популярными приложениями для обучения, среди которых – Всеукраинская школа онлайн, Wikipedia, Coursera, Prometheus, Zoom и Google Classroom. Тарифный пакет, созданный специально для этой инициативы, позволит ученикам учиться онлайн в течение года без дополнительных расходов на интернет.

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Инициаторами и партнерами проекта «5 000 Apple iPad для украинских школьников» выступили международная компания ASBISc Enterprises PLC, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство Образования и Науки Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Общественная организация «СЕВЕН ФИЛДС».

Выбор учебных заведений, которые получат пакеты с планшетами и сим-картами, был осуществлен экспертами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

На реализацию этой инициативы компания Киевстар инвестировала более 7 млн грн.

Ранее мы сообщали, что мобильный оператор Киевстар подключился к Системе BankID.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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