UARU

UARU

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем: услуги, цены

Спецпроект

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем – необходимый шаг для раскрутки веб-ресурса в Интернете. При поиске информации по запросу пользователь в первую очередь будет переходить по ссылкам, расположенным на первых строках. Это неудивительно, ведь люди больше доверяют таким страницам и считают их контент релевантным.

Как следствие, у раскрученных сайтов быстрее растут посещаемость и репутация. Оптимизация и поисковое продвижение нацелены на обеспечение вывода на первые позиции ресурсов клиентов. Такое продвижение необходимо всем интернет-страницам. Однако по большей части раскрутка рекомендуется для узкопрофильных сайтов с конкретной целевой аудиторией, молодых ресурсов, и страниц с редко меняющимся контентом.

Возможности при продвижении сайтов в ТОП

Заказывая продвижение сайта в топ от SEO.UA, клиент получит много преимуществ.

  1. Прирост активного посещения, т.к. сайт получит поисковый трафик. Речь идет о пользователях, заинтересованных в определенном контенте, поэтому они ввели запрос в поисковике.

  2. Конкурентоспособность компании. При привлечении новых клиентов очень важно постараться, чтобы ресурс был максимально заметен в поисковых системах. Чем больше и чаще потенциальные покупатели будут сталкиваться с брендом, тем выше вероятность выбора предлагаемой продукции.

  3. Рост прибыли. Проведение оптимизации внутри сайта включает работу над контентом и повышением удобства ресурса, что позволяет улучшить конверсию ресурса.

  4. Увеличение числа постоянных клиентов. Редко кто из пользователей сохраняет сайт в закладках, большинство просто заново вбивает запрос в поисковике. Нахождение ресурса в топе облегчает повторный поиск для клиентов, и с большей вероятностью они станут постоянными.

  5. Формирование доверия и лояльности. Если сайт располагается на первых позициях в поиске, это уже вызывает доверие среди потенциальных покупателей. Чем ниже находится ссылка, тем реже на нее вообще обращают внимания.

В достижении всех важных для заказчика целей используются только «белые» методы. Это означает, что сайт не будет отправлен в бан или отфильтрован поисковыми системами.

Search Engine Optimization (SEO)

Стоимость продвижения сайта на верхние строки

Продвижение сайта в ТОП поисковых системах – достаточно дорогостоящая услуга. Ее цена будет зависеть от таких факторов как, объем работы, поставленные цели, сроки выполнения, возраст и тип ресурса, количество конкурентов. Специалисты рекомендуют заняться раскруткой и оптимизацией ресурса и вложить в него максимум на начальном этапе. После эффективной работы по оптимизации затраты сократятся, затем все окупится.

Комплексная раскрутка сайта на первые строки обычно включает такие услуги:

  • аудит;

  • улучшение позиций сайта в поисковиках

  • повышение удобства сайта;

  • сбор семантического ядра;

  • увеличение объема трафика.

Минимальная цена в Украине за продвижение для молодых сайтов – $400, за комплекс услуг – $550. Однако, следует помнить одно правило (написано выше): чем больше вложений, тем эффективнее результат. Раскрутка давно работающих ресурсов стоит минимум $1000-$1200.

Обращаясь за оптимизацией и продвижением сайта в ТОП от SEO.UA, вы сможете поднять вашу интернет-страницу на лидирующие позиции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

MS bot
MS bot
- Реклама -

Читайте также

Спецпроект

Для чего нужна контекстная реклама

Контекстная реклама в Google — это эффективный и действенный способ для рекламодателей охватить целевую аудиторию и достичь своих маркетинговых целей.
Спецпроект

Инновации и технологии в новых и бу экскаваторах

Современные экскаваторы обязательно оснащаются передовыми электронными технологиями, которые обеспечивают много преимуществ.
Спецпроект

Как стресс влияет на глаза и можно ли это предотвратить

Обязательно заботьтесь о себе — это помогает легче переживать стресс, сохранить нервы, зрение и ресурсы для активного будущего.
Спецпроект

Apple iPhone 14 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max: какой iPhone выбрать?

В этой статье сравниваются iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чтобы понять, какую из этих двух моделей стоит покупать в Украине. 
Спецпроект

Как и для чего добавлять видеоэффекты в Тик Ток

Приложение VJump поможет создать видео TikTok, которое даст толчок к развитию следующей глобальной тенденции или добавит новизны уже существующей.

Меню

Инфо

О нас

Mediasat – информационно-аналитический портал о телерадиовещании, телекоммуникациях и технологиях. Мы пишем о рынке платного телевидения, интернет-провайдерах, инновационных разработках, медиа-бизнесе и ТВ-контенте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить