Продвижение сайта в ТОП поисковых систем: услуги, цены

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем – необходимый шаг для раскрутки веб-ресурса в Интернете. При поиске информации по запросу пользователь в первую очередь будет переходить по ссылкам, расположенным на первых строках. Это неудивительно, ведь люди больше доверяют таким страницам и считают их контент релевантным.

Как следствие, у раскрученных сайтов быстрее растут посещаемость и репутация. Оптимизация и поисковое продвижение нацелены на обеспечение вывода на первые позиции ресурсов клиентов. Такое продвижение необходимо всем интернет-страницам. Однако по большей части раскрутка рекомендуется для узкопрофильных сайтов с конкретной целевой аудиторией, молодых ресурсов, и страниц с редко меняющимся контентом.

Возможности при продвижении сайтов в ТОП

Заказывая продвижение сайта в топ от SEO.UA, клиент получит много преимуществ.

Прирост активного посещения, т.к. сайт получит поисковый трафик. Речь идет о пользователях, заинтересованных в определенном контенте, поэтому они ввели запрос в поисковике. Конкурентоспособность компании. При привлечении новых клиентов очень важно постараться, чтобы ресурс был максимально заметен в поисковых системах. Чем больше и чаще потенциальные покупатели будут сталкиваться с брендом, тем выше вероятность выбора предлагаемой продукции. Рост прибыли. Проведение оптимизации внутри сайта включает работу над контентом и повышением удобства ресурса, что позволяет улучшить конверсию ресурса. Увеличение числа постоянных клиентов. Редко кто из пользователей сохраняет сайт в закладках, большинство просто заново вбивает запрос в поисковике. Нахождение ресурса в топе облегчает повторный поиск для клиентов, и с большей вероятностью они станут постоянными. Формирование доверия и лояльности. Если сайт располагается на первых позициях в поиске, это уже вызывает доверие среди потенциальных покупателей. Чем ниже находится ссылка, тем реже на нее вообще обращают внимания.

В достижении всех важных для заказчика целей используются только «белые» методы. Это означает, что сайт не будет отправлен в бан или отфильтрован поисковыми системами.

Стоимость продвижения сайта на верхние строки

Продвижение сайта в ТОП поисковых системах – достаточно дорогостоящая услуга. Ее цена будет зависеть от таких факторов как, объем работы, поставленные цели, сроки выполнения, возраст и тип ресурса, количество конкурентов. Специалисты рекомендуют заняться раскруткой и оптимизацией ресурса и вложить в него максимум на начальном этапе. После эффективной работы по оптимизации затраты сократятся, затем все окупится.

Комплексная раскрутка сайта на первые строки обычно включает такие услуги:

аудит;

улучшение позиций сайта в поисковиках

повышение удобства сайта;

сбор семантического ядра;

увеличение объема трафика.

Минимальная цена в Украине за продвижение для молодых сайтов – $400, за комплекс услуг – $550. Однако, следует помнить одно правило (написано выше): чем больше вложений, тем эффективнее результат. Раскрутка давно работающих ресурсов стоит минимум $1000-$1200.

Обращаясь за оптимизацией и продвижением сайта в ТОП от SEO.UA, вы сможете поднять вашу интернет-страницу на лидирующие позиции.