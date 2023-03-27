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BlackBerry продает пакет патентов, связанных с мобильными устройствами

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Компания BlackBerry подписала соглашение о продаже пакета патентов, которые она называет непрофильным. Данные патенты связаны с мобильными устройствами, обменом сообщениями и беспроводными сетями. Продажа патентов происходит в рамках сделки, стоимость которой может составить до 900 миллионов долларов.

В BlackBerry сообщили, что Malikie Innovations, недавно созданная дочерняя компания Key Patent Innovations, выплатит 170 миллионов долларов денежными средствами авансом и дополнительно 30 миллионов долларов денежными средствами не позднее третьей годовщины закрытия сделки.

Компания также будет получать ежегодные денежные вознаграждения в виде роялти от прибылей, полученных за счёт использования патентов. Изначально они будут ограничены суммой в 700 миллионов долларов. Лимит подлежит ежегодному увеличению на сумму, равную 4 процентам остаточной части от 700 миллионов долларов, которые не были выплачены компании BlackBerry по состоянию на дату увеличения.

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Компания BlackBerry превратилась из производителя смартфонов в компанию, сосредоточенную на разработке программного обеспечения для систем безопасности и услугах. Продаваемый пакет патентов включает около 32 000 патентов и приложений, касающихся, главным образом, мобильных устройств, обмена сообщениями и беспроводных сетей.

Соглашение было заключено после того, как ранее объявленная продажа пакета патентов компании Catapult IP Innovations не была закрыта из-за того, что последняя не смогла обеспечить необходимое финансирование.

Напомним, в 2019 году компания BlackBerry присоединилась к патентному пулу кодека HEVC.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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