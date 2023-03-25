Мобильный оператор Киевстар подключился к Системе BankID

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Крупнейший мобильный оператор Украины – Киевстар – подключился к Системе BankID Национального банка Украины. Теперь, используя эту систему, абоненты предоплаченной связи Киевстар могут пройти идентификацию для перехода на контрактную форму обслуживания в мобильном приложении «Мой Киевстар».

Регистрация мобильного номера или переход на контрактную форму обслуживания является эффективным мероприятием для защиты SIM-карты абонента от мошенничества. Пользователи, которые воспользуются этой возможностью, смогут значительно уменьшить риски мошенничества в финансовой сфере.

Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева отметила значимость присоединения крупнейшего оператора на рынке сотовой связи Украины к BankID. Она считает, что использование BankID мобильными операторами не только способствует удобству пользователей, но и помогает снизить уровень мошенничества в финансовой сфере.

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Таким образом, отныне компания Киевстар предлагает своим абонентам услугу перехода на контрактную форму обслуживания онлайн, без необходимости посещать фирменные магазины оператора с документами, удостоверяющими личность. В настоящее время для этого достаточно иметь счет в одном из 39 банков-участников Системы BankID НБУ.

Директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар Татьяна Лукинюк пояснила, что такой шаг поможет сохранить безопасность абонентов в условиях войны, когда люди чаще становятся жертвами мошенников. Обслуживание на контрактной основе персонализированное и намного безопаснее, – добавила она.

Стоит отметить, что Система BankID уже успешно используется всеми тремя крупнейшими мобильными операторами в Украине. В апреле 2021 года к ней присоединился сотовый оператор lifecell, а в апреле 2022 года – Vodafone.