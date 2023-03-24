В Украине появится спутниковый канал «Армія ТБ»

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Скоро на спутнике начнёт вещание новый украинский телеканал.

На последнем заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины лицензию на спутниковое вещание телеканала «Армія ТБ». Срок действия лицензии составляет 10 лет, – говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Армія ТБ» – это информационно-аналитический канал. Его формат предусматривает даже показ фильмов, подборку публицистических и музыкальных произведений и 12 концепций будущих проектов. Канал планирует создавать современный формат новостей с включениями из зоны боевых действий простых военнослужащих, аналитику и легкую ежедневную подачу информации. Кроме того, целью канала является развеивание мифов, связанных с войной. Его программы также будут рассказывать о том, как живут деоккупированные города.

Целевой аудиторией нового канала являются семьи, родственники, друзья военных и те, кто может прийти в ряды Вооруженных сил. Весь контент в эфире – будет понятен гражданскому населению. Коллектив канала на 90% будут составлять военнослужащие.

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Согласно данным «Детектор Медиа», Министерство обороны является владельцем канала. Директор Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины Виктор Гром является конечным бенефициаром и контролером.

Главным продюсером является Илларион Павлюк. Также в команде работают главный редактор Евгений Самойленко, бренд-менеджер Остап Малашняк, главный режиссер Владимир Рыбась, продюсер информационных программ и специальных проектов Роман Винтонив и руководитель направления тренингов Инна Руденко.

Напомним, в Украине также осуществляет вещание радиостанция Армия FM.