Orange Polska в скором времени начнет отключать сеть 3G

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Оператор мобильной связи Orange Polska сообщил, что начнет отключение сети третьего поколения на территории Польши.

Во второй половине сентября сети 3G оператора будут отключены в следующих уездах: Верушовском, Велюньском, Паечаньском, Злотовском и частично – в Пильском и Валецком.

В октябре сети 3G прекратят работу на оставшейся части Пильского и Валецкого уездов, а также в следующих уездах: Серадском, Здунсковольском, Ласком, Поддембицком, Чарнковско-Тшцянецком, Ходзезском, Оборницком и Вонгровецком.

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В Orange Polska также сообщили, что в следующих на очереди регионах сети 3G будут отключены в 2024 году. А по всей стране сети компании, работающие в этом стандарте, прекратят свою работу до конца 2025 года.

Более старые SIM-карты можно бесплатно обменять на новые в любом центре обслуживания клиентов компании Orange Polska.

По состоянию на конец прошлого года компания Orange Polska обслуживала 17.63 миллиона SIM-карт, из которых 12.57 миллиона – по модели послеоплаты, 2.81 миллиона индивидуальных клиентов услуги доступа к Интернету (в том числе 1.17 миллиона – оптоволоконного Интернета) и 2.57 миллиона пользователей услуг фиксированной телефонной связи.

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Ранее мы сообщали, что эстонский оператор отключает сеть 3G по всей стране.