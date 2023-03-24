Инновации и технологии в новых и бу экскаваторах

Строительная техника, и в особенности – гидравлические экскаваторы – играет важную роль в сфере строительства и других смежных отраслях.

Ведущие производители экскаваторов предлагают всё новые и новые машины. При этом их высокая производительность достигается за счёт использования передовых электронных технологий и сложных инструментов. Данные машины также оснащены новой гидравликой и новейшими системами двигателей, повышающими производительность. Впрочем, помимо нового, всегда можно купить экскаватор бу – широкий выбор моделей всегда доступен на портале объявлений Машинарилайн.

Предыстория

На протяжении тысячелетий люди вели землекопные работы вручную. Сельскохозяйственная революция была ознаменована появлением плуга, позволившего переложить основную тяжесть работы на рабочих животных. Случившаяся позднее промышленная революция дала возможность механизировать работу, в результате чего на смену рабочим животным пришли тракторы. Впрочем, в горнодобывающей и строительной отраслях для проведения землекопных работ некоторое время всё ещё применялся ручной труд в силу наличия дешёвой рабочей силы. Однако для выполнения наиболее сложных задач всё чаще использовались машины. Сегодня современные экскаваторы оснащаются всевозможными технологиями, делающими их простыми в использовании и в то же время – чрезвычайно эффективными и производительными. В данной статье мы обсудим некоторые из этих технологических инноваций, а также то, как они меняют правила игры.

Технология автоматического холостого хода

Того, кто знаком с экскаваторами, совершенно не удивляет мощность этих машин. Данная мощность исходит от двигателя, размеры которого увеличиваются по мере роста запросов касательно мощности экскаватора. Наиболее распространённым видом топлива для таких двигателей является дизель, цена на который стабильно растёт на протяжении многих лет. Не так давно мудрые инженеры разработали технологию автоматического холостого хода. Она автоматически снижает обороты двигателя и расход топлива экскаваторов, когда рычаги управления находятся в нейтральном положении более четырех секунд.

Искусственный интеллект

Использование словосочетания «искусственный интеллект» может показаться странным, когда речь идёт о рытье ям. Однако на самом деле он является одной из наибольших инноваций в данной отрасли за последние десятилетия. Это школа мысли, которая занимается разработкой самоходных автомобилей и медицинских роботов, поэтому выгоды для строительной отрасли будут также невероятными. Несмотря на то, что пока внедрение искусственного интеллекта в строительной отрасли идёт относительно медленно, импульс уже задан. И по мере снижения цен и увеличения интереса пользователей темпы будут ускоряться. Для некоторых компаний искусственный интеллект означает разработку автономного оборудования, в то время как для других – это сотрудничество с человеком-оператором при использовании лазерной точности и предсказуемых движений.

Настройка виртуальной стены

Новые функции из сферы точных технологий – такие, как настройка виртуальной стены – помогают операторам экскаваторов повысить свою безопасность и производительность работы в условиях ограниченного пространства. В частности, если с одной или обеих сторон машины имеется препятствие, оператор может установить ограничения, которые машина не пересечёт. Возможно также управлять настройками стрелы ковша, а кроме того – устанавливать предельные значения потолка и пола. В целом, данная функция может быть переопределена в любое время.

Бортовая система взвешивания

Вместо того чтобы гадать, сколько же грунта загружается в грузовик, благодаря наличию бортовой системы взвешивания оператор может действовать с большей уверенностью. Эта технология точно измеряет и отображает грунт в ковше экскаватора на сенсорном дисплее, который предоставляет важные уведомления для работы оператора.

Система камер

Использование камер также выводит производительность и безопасность работы экскаватора на новый уровень. К примеру, в стандартной комплектации современных экскаваторов имеется как минимум две камеры – одна с правой стороны и одна сзади. Для покупателей, желающих иметь обзор на 360° вокруг экскаватора, также предлагается система с четырьмя камерами.

Мониторы

Мониторы становятся в настоящее время неотъемлемой частью кабины экскаватора. При этом они постоянно совершенствуются для обеспечения лучшего качества изображений. Типичные экраны сегодня имеют диагональ 7 или 8 дюймов. Однако они необязательно являются сенсорными. Строительство – работа, которую сопровождают грязь, а иногда и влага. Поэтому некоторые OEM-производители вместо сенсорных экранов предлагают кнопки управления. При этом механизмы управления переходят от консоли к самому монитору.

Подведём итоги

Инновационные технологии в экскаваторах помогают достигать высокой производительности в строительстве и других отраслях. Современные экскаваторы обязательно оснащаются передовыми электронными технологиями, которые обеспечивают следующие преимущества: