UARU

UARU

Искусственный интеллект научили раскрашивать чёрно-белые фильмы

НовостиТехнологии
Фото: Freepik
- Реклама -

TU Graz разработал алгоритм на основе искусственного интеллекта, позволяющий реалистично раскрашивать чёрно-белые изображения. Это особенно интересно для восстановления исторических записей.

Что произошло

Команда инженеров-компьютерщиков из Технологического университета Граца (TU Graz) вместе с компанией HS-Art, специализирующейся на реставрации исторических фильмов, разработали интегрированное программное приложение. Оно сочетает интерактивные и автоматизированные методы раскрашивания с технологиями глубокого обучения, которые способны автоматически генерировать цвета для черно-белых фильмов.

Проект RE:Color

Главной целью проекта, получившего название «RE:Color: Эффективная раскраска фильмов в кинематографическом качестве на основе новых методов машинного обучения», является разработка эффективной технологии раскраски чёрно-белых фильмов с наименьшим участием пользователя и с сохранением аутентичных цветов.

Штучний інтелект навчили розфарбовувати чорно-білі фільми
Фото: TU Graz

Алгоритм

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Алгоритм был разработан для создания преимущественно автоматического, но при этом полностью контролируемого пользователем процесса раскрашивания. Нейронные сети предварительно обучены, чтобы предложить лучшие цветовые результаты. Однако для точного раскрашивания необходимо участие человека. Пользователь определяет цвет кадра фильма, а затем программное обеспечение берётся за раскрашивание следующих кадров.

Реалистичная окраска и аутентичный цифровой шум изображения

Программное обеспечение генерирует цвет для фильмов с наибольшей эффективностью с наименьшим участием человека. Разработчики добавили искусственный шум для восстановления и раскраски, чтобы создать более достоверное впечатление для зрителей.

Результат

Приложение «Diamant film colorizer» было использовано в процессе подготовки документального сериала ZDFzeit «Власть Гитлера», чтобы раскрасить исторические кадры максимально близко к оригиналу.

Ключевой алгоритм был официально представлен на большом международном симпозиуме, а исходный код находится в свободном доступе. Для эффективного использования алгоритма необходимо программное обеспечение на его основе, разработанное партнёром проекта HS-Art и имеющееся в их портфеле продуктов.

- Реклама -

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом

Мультфильм «Мавка. Лесная песня», созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, собрал за три недели проката более 80 миллионов гривен.
Новости

Победа в суде привела к кибератаке: украинский «Старлинк» подвергся массированной DDoS-атаке

Совершающие атаку хакеры требуют от Сергея Дулицкого выплатить $5000 на Bitcoin-кошелек, иначе атака не будет прекращена.
Новости

Успешный запуск спутников SES-18 и SES-19 – трансформация C-диапазона почти завершена

В компании SES сообщили о запуске своих четвёртого и пятого спутников C-диапазона, предназначенных для предоставления услуг на территории Соединённых Штатов.
Новости

Детский телеканал Boomerang сменил название на Cartoonito

18 марта телеканал Boomerang провел ребрендинг и теперь доступен в пакетах операторов платного телевидения под названием Cartoonito.
Новости

Вода стала источником энергии для спутников на орбите – вот что известно

В компании Pale Blue утверждают, что ей удалось создать рабочую систему двигателей на водяном паре, пригодную для использования на низкой околоземной орбите.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить