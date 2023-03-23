Искусственный интеллект научили раскрашивать чёрно-белые фильмы

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TU Graz разработал алгоритм на основе искусственного интеллекта, позволяющий реалистично раскрашивать чёрно-белые изображения. Это особенно интересно для восстановления исторических записей.

Что произошло

Команда инженеров-компьютерщиков из Технологического университета Граца (TU Graz) вместе с компанией HS-Art, специализирующейся на реставрации исторических фильмов, разработали интегрированное программное приложение. Оно сочетает интерактивные и автоматизированные методы раскрашивания с технологиями глубокого обучения, которые способны автоматически генерировать цвета для черно-белых фильмов.

Проект RE:Color

Главной целью проекта, получившего название «RE:Color: Эффективная раскраска фильмов в кинематографическом качестве на основе новых методов машинного обучения», является разработка эффективной технологии раскраски чёрно-белых фильмов с наименьшим участием пользователя и с сохранением аутентичных цветов.

Алгоритм

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Алгоритм был разработан для создания преимущественно автоматического, но при этом полностью контролируемого пользователем процесса раскрашивания. Нейронные сети предварительно обучены, чтобы предложить лучшие цветовые результаты. Однако для точного раскрашивания необходимо участие человека. Пользователь определяет цвет кадра фильма, а затем программное обеспечение берётся за раскрашивание следующих кадров.

Реалистичная окраска и аутентичный цифровой шум изображения

Программное обеспечение генерирует цвет для фильмов с наибольшей эффективностью с наименьшим участием человека. Разработчики добавили искусственный шум для восстановления и раскраски, чтобы создать более достоверное впечатление для зрителей.

Результат

Приложение «Diamant film colorizer» было использовано в процессе подготовки документального сериала ZDFzeit «Власть Гитлера», чтобы раскрасить исторические кадры максимально близко к оригиналу.

Ключевой алгоритм был официально представлен на большом международном симпозиуме, а исходный код находится в свободном доступе. Для эффективного использования алгоритма необходимо программное обеспечение на его основе, разработанное партнёром проекта HS-Art и имеющееся в их портфеле продуктов.

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