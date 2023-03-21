Успешный запуск спутников SES-18 и SES-19 – трансформация C-диапазона почти завершена

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В компании SES сообщили о запуске своих четвёртого и пятого спутников C-диапазона, предназначенных для предоставления услуг на территории Соединённых Штатов.

SES-18 и SES-19 являются последними спутниками, запущенными в рамках реализации плана по трансформации C-диапазона, которые были отправлены на орбиту после запуска в космос спутника SES-22 в июне 2022 года и пары спутников SES-20 и SES-21 в октябре 2022 года.

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По словам оператора, запуск этих спутников является важным элементом реализации плана SES, направленного на претворение в жизнь программы FCC по очистке частотного ресурса в C-диапазоне. Цель программы заключается в предоставлении операторам услуг беспроводной связи возможности развивать технологию 5G на континентальной части США при одновременном предоставлении существующим клиентам SES гарантий непрерывного доступа к услугам телевидения, связи и передачи критически важных данных миллионам американцев.

Ожидается, что спутник SES-18 начнёт полноценную работу в июне 2023 года в орбитальной позиции 103 градуса западной долготы, заменив модуль C-диапазона спутника SES-3. А космический аппарат SES-19 будет размещён рядом со спутником SES-22 в орбитальной позиции 135 градусов западной долготы.

Комментируя запуск, генеральный директор SES Стив Коллар отметил: «Этот успешный запуск знаменует собой одну из последних вех на нашем пути к очистке части C-диапазона. И мы невероятно благодарны компаниям Northrop Grumman, SpaceX и всем нашим партнёрам, которые помогли воплотить этот план в реальность. Сейчас мы находимся на финишной прямой реализации процесса по обеспечению непрерывности трансляций программ наших клиентов, освобождая при этом важный спектр 5G. Мы предполагаем, что сможем успешно завершить данный процесс задолго до конечного срока, установленного FCC на декабрь 2023 года».