«Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом

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В течение трех недель проката анимационная лента собрала 81,8 млн грн.

Мультфильм «Мавка. Лесная песня», созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, собрал за три недели проката более 80 миллионов гривен. Это стало рекордным достижением украинского кинематографа.

Сейчас половина кинозалов в стране закрыта из-за войны, однако показы «Мавки» продолжаются там, где это возможно. Поэтому анимация привлекает внимание широкой аудитории.

Этот успех стал настолько значительным, что мультфильм сумел обойти по кассовым сборам предыдущего рекордсмена – фильм «Я, ты, он, она» Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. Вышедшая в 2018 году романтическая комедия собрала в украинском прокате 71,1 млн грн.

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Напомним, за первый уикенд проката «Мавка» собрала 25 млн грн, что стало лучшим результатом по сборам среди украинских релизов.

Режиссерами анимации стали Олег Маламуж и Александр Рубан, а работа над фильмом заняла почти семь лет. Мультфильм был выпущен в украинский прокат 2 марта, и сейчас продолжает собирать зрителей и рекорды.