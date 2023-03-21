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«Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом

НовостиКино
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В течение трех недель проката анимационная лента собрала 81,8 млн грн.

Мультфильм «Мавка. Лесная песня», созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, собрал за три недели проката более 80 миллионов гривен. Это стало рекордным достижением украинского кинематографа.

Сейчас половина кинозалов в стране закрыта из-за войны, однако показы «Мавки» продолжаются там, где это возможно. Поэтому анимация привлекает внимание широкой аудитории.

Этот успех стал настолько значительным, что мультфильм сумел обойти по кассовым сборам предыдущего рекордсмена – фильм «Я, ты, он, она» Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. Вышедшая в 2018 году романтическая комедия собрала в украинском прокате 71,1 млн грн.

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«Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом

Напомним, за первый уикенд проката «Мавка» собрала 25 млн грн, что стало лучшим результатом по сборам среди украинских релизов.

Режиссерами анимации стали Олег Маламуж и Александр Рубан, а работа над фильмом заняла почти семь лет. Мультфильм был выпущен в украинский прокат 2 марта, и сейчас продолжает собирать зрителей и рекорды.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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