Apple iPhone 14 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max: какой iPhone выбрать?

Компания Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в сентябре 2022 года в качестве дополнений к моделям 13 Pro и 13 Pro Max, выпущенным в прошлом году. В сравнении с моделями iPhone, не входящими в линейку Pro, топовые модели линейки представляют собой полнофункциональные телефоны, и их можно считать полноценным шагом вперёд. Между премиальной серией Pro и младшими моделями существуют серьёзные различия. В данной публикации, подготовленной по материалам статьи «iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14 Pro», опубликованной по адресу https://y.ua/articles/1269/, мы сравним iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А также попробуем дать ответ на вопрос о том, какую из двух моделей стоит покупать в Украине.

Обзор функциональных возможностей

Основные различия между моделями 14 Pro и 14 Pro Max заключаются в размере, времени автономной работы и цене. В остальном все остальные функции и характеристики одинаковы для обеих моделей. Ниже представлен подробный обзор функций двух моделей.

Дисплей и размеры

Единственная заметная разница между моделями 14 Pro и 14 Pro Max заключается в дисплее и размерах. 14 Pro – это компактный телефон с диагональю 6.1 дюйма и весом 206 граммов. При этом 14 Pro Max имеет размер 6.7 дюйма и вес 240 граммов. Дисплеи обоих телефонов имеют схожие характеристики, но отличаются разрешением экрана. Разрешение экрана модели 14 Pro Max немного выше, чем у 14 Pro.

Камера

Функции камеры в рассматриваемых моделях одинаковы. Оба телефона комплектуются одинаковой тройной системой камер. Она состоит из основной камеры на 48 МП, сверхширокоугольной камеры на 12 МП и 3-кратной телефонной на 12 МП. Камера также поддерживает режим съёмки 2X, обеспечивающий лучший диапазон увеличения. Селфи-камера оснащена автофокусом. Оба телефона поддерживают режим действия и улучшенный кинематографический режим для съёмки плавного видео.

Производительность

Оба телефона собраны на чипсете A 16 Bionic, имеют 6 Гб оперативной памяти LPDDR5 и хранилище информации объёмом от 128 Гб до 1 Тб. Трудно найти лучший телефон с точки зрения производительности и скорости. Обе модели поддерживают возможность подключения к сетям 5G, а также уникальную службу экстренной связи Emergency SOS. Последняя при отсутствии покрытия сети позволяет отправлять сообщение через спутниковый канал.

Батарея

Модель iPhone 14 Pro может работать от батареи на протяжении 23 часов в режиме воспроизведения видео, до 20 часов при воспроизведении потокового видео и до 75 часов при воспроизведении аудио. iPhone 14 Pro Max имеет лучшее время автономной работы: до 29 часов в режиме воспроизведения видео, до 25 часов при воспроизведении потокового видео и до 95 часов при воспроизведении аудио. Оба телефона поставляются с адаптером для быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Цена

Цена iPhone 14 Pro стартует от 41 299 гривен за модификацию с 128 Гб памяти, а iPhone 14 Pro Max – от 45 599 гривен за модификацию с 128 Гб памяти. Цены на оба телефона довольно высоки, но их оправдывает наличие лучших в своём классе функций и характеристик.

Заключение

Подводя итог, следует сказать, что выбор между моделями 14 Pro и 14 Pro Max следует делать исходя из предпочтений пользователя и привычек использования гаджета. По своим характеристикам оба телефона одинаковы. Решающими факторами являются цена и размер обеих моделей. Для тех, кто ищет компактный и лёгкий телефон, лучшим выбором будет 14 Pro, который также немного дешевле. Для тех, кто предпочитает большой экран с лучшим разрешением и временем автономной работы, очевидным выбором будет 14 Pro Max.

Результаты тестов указывают на то, что оба телефона обладают великолепной производительностью.

Однако, если вы хотите использовать телефон для работы, смотреть фильмы или играть в игры, то лучшим вариантом для вас будет 14 Pro Max – если он соответствует вашему бюджету. Однако, для многих iPhone Pro Max может показаться слишком громоздким и неудобным. Это связано с тем, что большинство людей привыкли к меньшим iPhone и не хотели бы постоянно носить с собой телефон столь большого размера. В целом, оба эти телефона выглядят фантастическими и будут отличным выбором.