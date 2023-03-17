UARU

UARU

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса, проработав на радио более 70 лет

НовостиРадиоСобытия
Фото: guinnessworldrecords.com
- Реклама -

Жительница штата Техас (США), чья карьера на радио продолжается уже более 71 года, попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина, дольше всего проработавшая в сфере телерадиовещания.

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что Мэри Маккой попала в Книгу как женщина, которая дольше всего проработала в должности радиоведущей/ди-джея. По состоянию на 15 февраля текущего года она проработала в индустрии 71 год и 357 дней.

Маккой, которая начала работать на радио по пять дней в неделю в возрасте 12 лет, побила предыдущий рекорд. Она превысила его более чем на три года, сообщили в пресс-службе Книги.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«С раннего детства я мечтала работать в индустрии развлечений. Я начала петь на шоу талантов, и меня пригласили на прослушивание в качестве потенциальной ведущей радиошоу, – рассказала она представителям Книги рекордов Гиннеса. – Им понравилось то, что они услышали, и 20 апреля 1951 года я начала работать на радио KMCO, готовя 15-минутную программу с пением.

Параллельно с работой в качестве ди-джея на радио Мэри Маккой также продолжала свою музыкальную карьеру. А однажды даже выступала на сцене вместе с Элвисом Пресли. В 1955 году король рок-музыки и его группа исполнили вместе с ней несколько песен.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO стал официальным транслятором отборочного цикла к Евро-2024

Все матчи в рамках отбора к Евро-2024, кроме игр национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на MEGOGO.
Новости

Virgin Orbit приостанавливает свою деятельность после аварии, произошедшей при попытке запуска ракеты

Компания Virgin Orbit «поставила на паузу» свою деятельность, пытаясь справиться с кризисом финансирования после неудачного космического запуска.
Новости

Конец эпохи: Google закрывает проект смарт-очков дополненной реальности Google Glass

В среду американская компания Google объявили о прекращении продаж и поддержки очков дополненной реальности Google Glass Enterprise.
Новости

«Киевстару» не хватает радиочастот для качественного обслуживания абонентов на западе Украины, – Александр Когут

Оператору мобильной связи «Киевстар» не хватает радиочастот для предоставления качественных услуг абонентам, которые мигрировали на запад Украины.
Новости

В шаге от глобального покрытия: OneWeb приближается к созданию проекта спутникового интернета

Компании OneWeb остается провести запуск только одной партии спутников, чтобы завершить разворачивание на орбите группировки из аппаратов первого поколения.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить