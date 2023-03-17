Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса, проработав на радио более 70 лет

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Жительница штата Техас (США), чья карьера на радио продолжается уже более 71 года, попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина, дольше всего проработавшая в сфере телерадиовещания.

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что Мэри Маккой попала в Книгу как женщина, которая дольше всего проработала в должности радиоведущей/ди-джея. По состоянию на 15 февраля текущего года она проработала в индустрии 71 год и 357 дней.

Маккой, которая начала работать на радио по пять дней в неделю в возрасте 12 лет, побила предыдущий рекорд. Она превысила его более чем на три года, сообщили в пресс-службе Книги.

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«С раннего детства я мечтала работать в индустрии развлечений. Я начала петь на шоу талантов, и меня пригласили на прослушивание в качестве потенциальной ведущей радиошоу, – рассказала она представителям Книги рекордов Гиннеса. – Им понравилось то, что они услышали, и 20 апреля 1951 года я начала работать на радио KMCO, готовя 15-минутную программу с пением.

Параллельно с работой в качестве ди-джея на радио Мэри Маккой также продолжала свою музыкальную карьеру. А однажды даже выступала на сцене вместе с Элвисом Пресли. В 1955 году король рок-музыки и его группа исполнили вместе с ней несколько песен.