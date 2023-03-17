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Конец эпохи: Google закрывает проект смарт-очков дополненной реальности Google Glass

НовостиСобытия
Фото: Business Insider
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В среду в компании Google объявили о прекращении продаж очков дополненной реальности Glass Enterprise. Таким образом, продажа гарнитуры будет прекращена уже второй раз за 10 лет.

«Благодарим вас за более чем десятилетие инноваций и партнёрства», – написала компания Google на своём web-сайте в среду, объявляя о прекращении выпуска своей линейки смарт-очков.

«С 15 марта 2023 года мы больше не будем продавать Glass Enterprise Edition. В то же время мы продолжим поддерживать Glass Enterprise Edition до 15 сентября 2023 года», – заявили в компании.

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Смарт-очки, позволяющие отображать небольшие фрагменты информации на прозрачном экране в поле зрения пользователя, изначально были нацелены на потребителей. Они были впервые представлены в 2013 году.

В январе 2015 года компания Google уже прекращала продажу первой версии своих очков, которую многие считали слишком дорогой (очки стоили 1 500 долларов).

Через два года компания представила новую версию смарт-очков – Google Glass Enterprise Edition 2. На этот раз они были предназначены для сферы бизнеса. В первую очередь – для производства и хирургии.

В 2019 году была выпущена более быстрая версия гаджета с ускоренным чипом Qualcomm XR1 стоимостью 999 долларов.

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В своём сообщении в среду компания Google не раскрыла причину решения прекратить производство очков дополненной реальности. В то же время другие технологические компании, среди которых Apple и Meta, разрабатывают собственную линейку смарт-очков.

Несмотря на то, что в Google объявили о прекращении продажи своих смарт-очков со среды, технический гигант будет продолжать предлагать обновление программного обеспечения для них до 15 сентября.

После этого Google больше не будет выпускать обновления программного обеспечения для очков. А предварительно установленное приложение Meet the Glass может перестать работать.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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