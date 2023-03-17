Конец эпохи: Google закрывает проект смарт-очков дополненной реальности Google Glass

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В среду в компании Google объявили о прекращении продаж очков дополненной реальности Glass Enterprise. Таким образом, продажа гарнитуры будет прекращена уже второй раз за 10 лет.

«Благодарим вас за более чем десятилетие инноваций и партнёрства», – написала компания Google на своём web-сайте в среду, объявляя о прекращении выпуска своей линейки смарт-очков.

«С 15 марта 2023 года мы больше не будем продавать Glass Enterprise Edition. В то же время мы продолжим поддерживать Glass Enterprise Edition до 15 сентября 2023 года», – заявили в компании.

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Смарт-очки, позволяющие отображать небольшие фрагменты информации на прозрачном экране в поле зрения пользователя, изначально были нацелены на потребителей. Они были впервые представлены в 2013 году.

В январе 2015 года компания Google уже прекращала продажу первой версии своих очков, которую многие считали слишком дорогой (очки стоили 1 500 долларов).

Через два года компания представила новую версию смарт-очков – Google Glass Enterprise Edition 2. На этот раз они были предназначены для сферы бизнеса. В первую очередь – для производства и хирургии.

В 2019 году была выпущена более быстрая версия гаджета с ускоренным чипом Qualcomm XR1 стоимостью 999 долларов.

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В своём сообщении в среду компания Google не раскрыла причину решения прекратить производство очков дополненной реальности. В то же время другие технологические компании, среди которых Apple и Meta, разрабатывают собственную линейку смарт-очков.

Несмотря на то, что в Google объявили о прекращении продажи своих смарт-очков со среды, технический гигант будет продолжать предлагать обновление программного обеспечения для них до 15 сентября.

После этого Google больше не будет выпускать обновления программного обеспечения для очков. А предварительно установленное приложение Meet the Glass может перестать работать.