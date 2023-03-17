«Киевстару» нехватает радиочастот для качественного обслуживания абонентов на западе Украины, – Александр Когут

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Оператору мобильной связи «Киевстар» не хватает радиочастот для предоставления качественных услуг абонентам, которые мигрировали на запад Украины. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор по регуляторному обеспечению компании Александр Когут.

По словам Когута, в 2022 году компания заплатила более 1 миллиарда гривен государству за радиочастотный ресурс. Он отметил, что в эту сумму входит и оплата, взимаемая и за те полосы радиочастот, которые компания не может использовать из-за военных действий.

С начала войны на запад Украины из других регионов переехали более 3,5 миллиона абонентов «Киевстара», что привело к росту трафика в регионе на 30-40%.

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Компания обратилась к государству с просьбой о покупке радиочастот диапазона 2300 МГц, которые на данный момент свободны после ухода с рынка некоторых телеком-компаний. Это позволит расширить покрытие 4G и увеличить пропускную способность сети, особенно там, где сконцентрировался абонентский трафик.

Господин Когут подчеркнул, что на данный момент почти 90% сети «Киевстара» работает и обеспечивает абонентов связью. Даже во время худших ракетных обстрелов и продолжительных блэкаутов доля оборудования, работающего по всей стране, в среднем не опускалась ниже 70%.

Такой результат удалось достичь благодаря своевременному переносу критически важного оборудования в более безопасные регионы Украины. Также компания в кратчайшие сроки успела построить резервный центр управления сетью и сервисами.

В настоящее время «Киевстар» продолжает совершенствовать свою сеть и обеспечивать качественный сервис для своих абонентов. В частности, оператор осуществляет замену аккумуляторов на новые, которые имеют большую емкость и позволяют увеличить время автономной работы сети.

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Сейчас уже установлено 20 тысяч таких аккумуляторов как на объекты фиксированной, так и мобильной сети. Это позволит компании обеспечить надежное питание сети и уменьшить вероятность отключения абонентов в случае аварийных ситуаций.

В ближайшее время «Киевстар» планирует активно внедрять технологии передачи голоса VoLTE и VoWiFi. Это обеспечит клиентам более качественную передачу голоса. Кроме того, использование этих технологий позволит компании осуществить рефарминг в новые, более современные технологии, ускорить отключение сети 3G и обеспечить более качественный сервис для своих абонентов.