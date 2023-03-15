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UARU

В США производители электромобилей отказываются от AM радио: сотрудники чрезвычайных служб бьют тревогу

НовостиРадио
Фото: Freepik
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Двигатели электромобилей создают помехи для радиоприема в AM диапазоне, но эксперты считают, что легкий доступ к станциям все еще жизненно важен.

Во время масштабных чрезвычайных ситуаций AM радио часто становится настоящим спасительным кругом. Однако, как сообщает издание Popular Science, производители электромобилей активно прекращают поддержку технологии из-за проблем с радиопомехами.

Радиопрограммы в диапазоне амплитудной модуляции, более известном как AM или средние волны, звучали из автомобильных приемников в течение десятилетий. Но рост распространения электромобилей может положить конец легкой доступности объявлений, связанных с вопросами общественной безопасности. И поэтому в США эксперты по реагированию на чрезвычайные ситуации бьют тревогу.

Возможно, у многих слушателей AM радио чаще ассоциируется с проповедями пастора сельской церкви, репортажем о футбольных соревнованиях между средними школами и яркими разговорами радиоведущих. Но на самом деле оно играет чрезвычайно важную роль – немногие источники информации так же надежны во время катастроф и чрезвычайных ситуаций, как AM радио.

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Эти сообщения могут распространяться на большие расстояния на низких радиочастотах. А AM радио как раз и работает на довольно низких частотах: от 525 до 1705 кГц. И такие станции регулярно обеспечивают более 47 миллионам американцев доступ в режиме реального времени к информации об ураганах, торнадо, снежных бурях, лесных пожарах и других инцидентах, влияющих на общественную безопасность. Такая информация передается как на федеральном, так и на уровне конкретных штатов.

FM AM радио
Фото: Axios

К сожалению, сегодня многие модели электродвигателей генерируют электромагнитный шум, который может создавать помехи приему AM сигналов. Поэтому такие компании как Tesla и Ford уже отказались от поддержки AM радио в своих автомобилях – в частности, его нет в модели Ford F-150 Lightning 2023 года выпуска. Поэтому специалисты служб быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации озабочены тем, что эта тенденция может распространиться и на другие модели электромобилей.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, семь бывших администраторов Федерального агентства реагирования на чрезвычайные ситуации (FEMA) направили письмо министру транспорта Питу Буттигиг. Они также направили письма в несколько комитетов Конгресса, призывая законодателей гарантировать продолжение поддержки AM радио в электромобилях от разных автопроизводителей.

По данным FEMA, около 75 радиостанций, работающих в диапазоне AM, охватывают более 90 процентов всего населения США. При этом эти станции снабжены резервным коммуникационным оборудованием и генераторами, что позволяет им продолжать передавать важную информацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Хотя распространение электромобилей является необходимым условием для ускорения перехода на экологическую транспортную индустрию, потеря доступного, легкого в обслуживании и надежного инструмента безопасности может создать серьезные проблемы в будущем.

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Сенатор Эд Марки (демократическая партия, штат Массачусетс) ранее обратил внимание на ситуацию. В декабре 2022 года он направил письмо к 20 производителям электромобилей, призывая их взять на себя обязательство продолжать обеспечивать прием AM радио в своих продуктах. Вместе с тем сообщается, что индустриальная ассоциация Alliance for Automotive Innovation, представляющая крупнейших производителей автомобилей в США, обязалась «обеспечить доступ к предупреждениям о ситуациях, влияющих на безопасность», и встретится с Национальной ассоциацией вещателей, чтобы обсудить возможные пути решения проблемы.

На этот момент, по крайней мере, два автопроизводителя – Hyundai и Toyota – заявили, что не планируют прекращать поддержку приема AM радио в своих моделях электромобилей. Хотя представители последней компании признали, что статика является проблемой для приема AM радио в их электрических моделях.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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