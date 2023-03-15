UARU

UARU

В России пожаловались на постоянные атаки на спутники связи

НовостиСпутниковая связь
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Российские спутники постоянно подвергаются атакам, направленным на глушение или подмену сигнала, – заявил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Он отметил, что атаки происходят с «сопредельной территории» и что для защиты космических аппаратов разрабатывается специальный программно-аппаратный комплекс.

Господин Волин сообщил о том, что комплекс будет позволять определять наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник. По его словам, в прошлом целенаправленные помехи не были ориентированы на космические аппараты гражданского назначения, но сейчас создание комплекса стало необходимостью.

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В связи с этим гендиректор пояснил, что самое главное – определить, является ли помеха целенаправленной или просто случайной. По его словам, работа над программой ведется на российских решениях, а к концу года комплекс должен быть готов.

Ранее в эфире радиостанций и телеканалов происходили случаи объявления ложных сигналов воздушной тревоги, что вызвало беспокойство среди жителей Московской, Тульской областей, Краснодара, Воронежа, Казани и других городов. Как утверждают в МЧС РФ, информация о тревоге распространялась из-за взлома серверов некоторых радиостанций и телеканалов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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