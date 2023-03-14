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UARU

В Узбекистане запускают связь 5G

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На первом этапе ожидается, что связь 5G будет доступна в Ташкенте и областных центрах.

С марта 2023 года компания «Узбектелеком» (Uztelecom) начинает развёртывание сетей мобильной связи пятого поколения 5G по всему Узбекистану. Это означает, что жители Ташкента и областных центров смогут пользоваться услугами высокоскоростного интернета пятого поколения в любое время суток.

Во время модернизации базовых станций в том или ином районе может временно наблюдаться ухудшение качества связи, но компания «Узбектелеком» обещает минимизировать такие неудобства.

Как будут модернизировать сеть

Как пишет «Газета.uz», на первом этапе проекта «Узбектелеком» планирует полностью покрыть город Ташкент и областные центры сетью 5G. В рамках этого проекта будут модернизированы более 3000 базовых станций и установлены более 2000 новых.

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После завершения работ компания планирует проанализировать следующие этапы внедрения технологии 5G по всей республике. В конечном итоге, абоненты смогут свободно пользоваться интернетом пятого поколения.

Работы по внедрению 5G

Представитель компании «Узбектелеком» сообщил, что ведется системная работа в целях дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг населению. Так, в марте 2023 года началась реализация проекта по повышению скорости мобильного интернета и внедрению связи 5G по всей стране.

Тестирование технологии 5G было начато в Узбекистане в 2019 году, а в прошлом году сеть пятого поколения была запущена в Туристическом центре Самарканда.

Согласно последним отчётам, Интернетом пользуется более чем 76,6% постоянного населения Узбекистана. Данное значение свидетельствует о том, что более чем 26 миллионов граждан страны имеют доступ к глобальной сети. Отметим, что в январе текущего года общее население Узбекистана превысило 36 млн человек.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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