Широкополосный Интернет: где самый дешевый и где самый дорогой?

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Эксперты Cable.co.uk с 2 января по 1 марта 2023 года собрали и проанализировали данные о стоимости 3 356 пакетов доступа к широкополосному Интернету в 219 странах мира.

В результате было установлено, что Судан предлагает самый дешёвый в мире широкополосный Интернет со средней стоимостью 2.30 доллара США в месяц. А африканское государство Бурунди является самым дорогим местом в мире для желающих получить фиксированный широкополосный Интернет: средняя цена пакета здесь составляет 383.79 долларов США в месяц.

Страны с самым дешёвым в мире широкополосным Интернетом (цена в месяц):

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1. Судан – 2.30 доллара.

Несмотря на плохую телекоммуникационную инфраструктуру и улучшение доступа к услугам мобильной широкополосной связи, широкополосная фиксированная связь в Судане остается дешёвой, хотя и не очень доступной для населения.

2. Казахстан – 5.11 доллара.

На втором месте оказался Казахстан, где широкополосный Интернет становится всё более дешёвым, несмотря на падение интереса к таким услугам. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет рынок снова поднимется, особенно когда речь идет о 4G/LTE.

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3. Молдова – 7.03 доллара.

Несмотря на то, что уровень проникновения фиксированной широкополосной связи в Молдове намного ниже по сравнению с другими европейскими странами, здесь сохраняется широкое пространство для роста, и количество абонентов фиксированного широкополосного Интернета в Молдове продолжает стабильно расти.

4. Беларусь – 7.34 доллара.

Беларусь, где широкополосное подключение имеет более 85% населения, предлагает всем дешёвый Интернет, а также уделяет большое внимание развитию ИТ-сектора. Скорость в этой стране также растёт благодаря инвестициям в оптоволоконные сети.

5. Румыния – 7.57 доллара.

Румыния имеет хорошо развитую инфраструктуру широкополосного Интернета и считается одной из стран с самой высокой скоростью широкополосной связи в Европе. Страна на протяжении многих лет делала серьёзные инвестиции в инфраструктуру широкополосной связи, что привело к широкому распространению услуг высокоскоростного Интернета.

6. Украина – 7.87 доллара.

Покрытие широкополосных услуг в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Городские районы обычно имеют лучшее покрытие, в то время как у жителей сельской местности часто нет доступа к высокоскоростному Интернету. В целом, инфраструктура широкополосной связи в Украине всё ещё развивается, но она быстро совершенствуется. Провайдеры прилагают огромные усилия для увеличения покрытия и скорости по всей стране. Следует отметить, что средняя стоимость широкополосной связи в охваченной войной стране не превышает 8 долларов в месяц. Но при этом Украина все же покинула ТОП 5 стран с доступным интернетом. Напомним, что в 2020 году Украина занимала первое место в глобальном рейтинге со средней стоимостью широкополосного интернета 6,41 доллара в месяц.

Страны с самым дорогим в мире широкополосным Интернетом (цена в месяц):

Бурунди – 383.79 доллара. Суринам – 269.44 доллара. Зимбабве – 201.00 доллара. Острова Тёркс и Кайкос – 199.00 долларов. Демократическая республика Конго – 193.46 доллара.

Страны Балтии

Три страны Балтии попали в ТОП 90. Если говорить о регионе в целом, то Балтия занимает четвертое место в рейтинге самого дешевого Интернета со средней региональной ценой 23.59 доллара США. Латвия показала наилучшие результаты, оказавшись на 24-ом месте со средней ценой 15.44 доллара США. Далее следует Литва – она на 38-ом месте со средней ценой 18.97 доллара США. Эстония оказалась на третьем месте среди стран Балтии, или же на 84-м месте в общем рейтинге: средняя стоимость широкополосного Интернета здесь составляет 36.37 доллара США в месяц.

СНГ (бывший СССР)

Из 12 стран СНГ в списке 50 стран мира с самым дешёвым Интернетом можно найти все, за исключением Туркменистана. Это делает регион самым дешёвым в плане стоимости широкополосного Интернета. Среднемесячная стоимость Интернета в регионе составляет 14.99 доллара. Самыми дешёвыми странами были Казахстан (5.11 доллара, 2-е место), Молдова (7.03 доллара, 3-е место) и Беларусь (7.34 доллара, 4-е место). Для сравнения, самыми дорогими странами в регионе оказались Туркменистан (45.80 доллара 109-ое место), Таджикистан (23.85 доллара, 49-ое место) и Армения (16.84 доллара, 29-ое место). Из года в год ситуация остаётся стабильной, но иногда некоторые страны выпадают из списка просто потому, что получить информацию о ценах на Интернет за пределами страны становится невозможным. К примеру, в текущем году по этой причине из списка выбыла Российская Федерация.

Восточная Европа

В Восточной Европе – 14 стран, и все из них оказались в верхней половине рейтинга, при этом одна (Румыния) попала в верхнюю десятку, а еще 11 – в топ-50. Средняя стоимость Интернета в регионе составляет 19.22 доллара в месяц, что делает его вторым самым дешёвым регионом в мире. Тройку самых дешёвых стран составили Румыния (7.57 доллара, 5-е место), Болгария (12.71 доллара, 16-ое место) и Косово (12.76 доллара, 17-ое место). В тройку самых дорогих вошли Словения (42.54 доллара, 98-ое место), Чехия (24.04 доллара, 51-ое место) и Черногория (23.41 доллара, 48-ое место).

Западная Европа

29 стран Западной Европы разместились в середине и нижней части таблицы, при этом ни одна не попала в топ-50, а две оказались среди 50-ти нижних. Средняя региональная цена Интернета в 50.87 доллара делает регион седьмым по уровню дешевизны из 13-ти глобальных регионов в целом. Самой дешёвой страной в регионе оказалась Мальта (27.41 доллара, 59-ое место), за ней следуют Италия (28.69 доллара, 64-ое место) и Португалия (31.67 доллара, 69-ое место). Самой дорогой оказалась Норвегия (87.36 доллара, 185-ое место), за ней следуют Фарерские острова (83.59 доллара, 179-ое место) и Исландия (78.04 доллара, 170-ое место).