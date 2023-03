Интерактивная карта радиостанций TuneIn Explorer теперь доступна на смартфонах

- Реклама -

TuneIn – это радиослужба, позволяющая пользователям прослушивать в прямом эфире новости, спортивные трансляции, музыку и подкасты. 13 марта она ввела функцию интерактивной карты TuneIn Explorer для устройств на iOS и Android. Это позволяет пользователям мобильного приложения прослушивать станции со всех уголков планеты.

TuneIn Explorer предоставляет доступ к эфиру более 100 000 местных радиостанций диапазонов AM/FM почти со всех стран мира. Данная функция доступна во всемирной паутине с середины февраля. Однако теперь TuneIn расширяет её и на мобильные устройства.

Exploring the world just got easier!

Check out #TuneInExplorer on your mobile device to take your listening experience to the next level. Access over 100,000 local AM/FM radio stations from nearly every country in the world. 🎧 https://t.co/8T7WRMv6bs pic.twitter.com/nvIKmYRfMC

— TuneIn (@tunein) March 13, 2023