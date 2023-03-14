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UARU

Интерактивная карта радиостанций TuneIn Explorer теперь доступна на смартфонах

НовостиРадио
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TuneIn – это радиослужба, позволяющая пользователям прослушивать в прямом эфире новости, спортивные трансляции, музыку и подкасты. 13 марта она ввела функцию интерактивной карты TuneIn Explorer для устройств на iOS и Android. Это позволяет пользователям мобильного приложения прослушивать станции со всех уголков планеты.

TuneIn Explorer предоставляет доступ к эфиру более 100 000 местных радиостанций диапазонов AM/FM почти со всех стран мира. Данная функция доступна во всемирной паутине с середины февраля. Однако теперь TuneIn расширяет её и на мобильные устройства.

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Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо открыть вкладку «Радио» в верхней части мобильного приложения TuneIn. Таким образом, он попадает на карту мира, где может увеличить масштаб, чтобы найти определённый регион, или же просто ввести в поисковую строку в левой нижней части интересующую его локацию либо название станции.

В приложении также имеются фильтры, применив которые, слушатель может вести поиск с учётом конкретных музыкальных жанров – таких, как классика, рок и хип-хоп. Кроме того существуют такие фильтры, как новости, спорт, разговоры и т.д. Вы также можете искать станции исходя из языка трансляции, если вам необходимы англо-, франко-, русско- или испаноязычные станции.

С момента запуска TuneIn Explorer в прошлом месяце компания обнаружила, что слушатели, использующие данную функцию, слушают вдвое больше станций, чем слушатели, не делающие этого. Об этом изданию TechCrunch рассказали генеральный директор Ричард Стерн и старший вице-президент по разработке продуктов Мокша Адиантхая. По данным компании, ежемесячно аудитория TuneIn насчитывает 75 миллионов активных пользователей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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