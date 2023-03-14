Интерактивная карта радиостанций TuneIn Explorer теперь доступна на смартфонах

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TuneIn – это радиослужба, позволяющая пользователям прослушивать в прямом эфире новости, спортивные трансляции, музыку и подкасты. 13 марта она ввела функцию интерактивной карты TuneIn Explorer для устройств на iOS и Android. Это позволяет пользователям мобильного приложения прослушивать станции со всех уголков планеты.

TuneIn Explorer предоставляет доступ к эфиру более 100 000 местных радиостанций диапазонов AM/FM почти со всех стран мира. Данная функция доступна во всемирной паутине с середины февраля. Однако теперь TuneIn расширяет её и на мобильные устройства.

Exploring the world just got easier! Check out #TuneInExplorer on your mobile device to take your listening experience to the next level. Access over 100,000 local AM/FM radio stations from nearly every country in the world. 🎧 https://t.co/8T7WRMv6bs pic.twitter.com/nvIKmYRfMC — TuneIn (@tunein) March 13, 2023

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Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо открыть вкладку «Радио» в верхней части мобильного приложения TuneIn. Таким образом, он попадает на карту мира, где может увеличить масштаб, чтобы найти определённый регион, или же просто ввести в поисковую строку в левой нижней части интересующую его локацию либо название станции.

В приложении также имеются фильтры, применив которые, слушатель может вести поиск с учётом конкретных музыкальных жанров – таких, как классика, рок и хип-хоп. Кроме того существуют такие фильтры, как новости, спорт, разговоры и т.д. Вы также можете искать станции исходя из языка трансляции, если вам необходимы англо-, франко-, русско- или испаноязычные станции.

С момента запуска TuneIn Explorer в прошлом месяце компания обнаружила, что слушатели, использующие данную функцию, слушают вдвое больше станций, чем слушатели, не делающие этого. Об этом изданию TechCrunch рассказали генеральный директор Ричард Стерн и старший вице-президент по разработке продуктов Мокша Адиантхая. По данным компании, ежемесячно аудитория TuneIn насчитывает 75 миллионов активных пользователей.