В оккупированном Мариуполе заработало украинское радио. На самом деле – нет

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Украинское радио начало свою работу в оккупированном Мариуполе, который находится на территории Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

В своем сообщении он опубликовал видео, на котором можно услышать украинскую песню, звучащую из радиоприемника.

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Андрющенко призвал украинцев, которые имеют близких в Мариуполе, сообщать им об этой новости, чтобы помочь укрепить связи с Украиной.

Напомним, в ноябре прошлого года к жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов вернулись украинское телевидение и радиовещание.

UPD: По информации блогера Николая Осыченко, музыка в приведённом Андрющенко видео воспроизводится с карты памяти (значок в правом углу экрана устройства и таймкод песни). Таким образом, в Мариуполе не было возобновлено вещание украинского радио.