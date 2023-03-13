Крымская «Миранда» может стать единым оператором на оккупированных территориях

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Оператор мобильной связи «Миранда-медиа» из Крыма готовится расширить свою деятельность на территории так называемой «ДНР», а в будущем – и на «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях. По данным газеты «Коммерсантъ», компания может стать «единственным оператором в новых регионах», то есть в тех, которые России удалось оккупировать с момента начала войны в феврале 2022 года.

«Миранда-медиа» принадлежит на 20% «Ростелекому» и на 80% судоходной компании «Люкстранс». Компания была основана в 2004 году в Крыму и уже имеет опыт работы в области сотовой связи на полуострове. В начале марта 2023 года компания открыла вакансию технического директора в Донецке. Он должен будет заниматься интеграцией магистральных сетей связи, проведением аудита магистральных линий и узлов, налаживанием контактов с органами власти и обеспечением оказания услуг связи частным потребителям и госсектору.

Однако, по данным источников, близких к правительству РФ, компания «Миранда-медиа» может выкупить активы местных операторов связи, таких как «Феникс» и «Лугаком», после чего запустить свою деятельность на базе их сетей. Представитель Министерства цифрового развития также подтвердил, что компания планирует начать работу в «ДНР» к 1 мая текущего года, и в будущем может стать единым оператором связи для всех оккупированных регионов.

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В феврале текущего года вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития создать единого оператора мобильной связи. Он заявил, что уже начат процесс интеграции отраслей связи и информационных технологий в федеральное правовое поле. Таким образом, «Миранда-медиа» может стать ключевым игроком на рынке сотовой связи на оккупированных территориях.