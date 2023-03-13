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Интернет для всех: в Мексике устанавливают бесплатные Wi-Fi точки

НовостиСпутниковая связь
Фото: Middle East Online
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Спутниковый оператор SES и мексиканская компания CFE TEIT используют технические мощности космического аппарата SES-17 для запуска бесплатных точек доступа в сеть широкополосного Интернета по всей территории Мексики.

Мексиканское федеральное агентство CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) выбрало компанию SES для реализации проекта по развёртыванию более 1 100 точек доступа к широкополосному Интернету в рамках объявленной федеральным правительством программы Internet para todos (Интернет для всех). Эти точки доступа созданы благодаря спутнику SES-17 высокой пропускной способности Ka-диапазона. Они принесут пользу общинам по всей территории Мексики, обеспечивая бесплатный доступ в Интернет в общественных местах, сообщила компания SES.

Детали сотрудничества

Управляемый Интернет от SES через спутник SES-17 предоставляется как полностью управляемое решение для CFE TEIT. Оно позволяет федеральному агентству гибко оптимизировать потребности в пропускной способности в соответствии с изменениями спроса, одновременно снижая стоимость и сложность предоставления спутниковой связи. Это сотрудничество является уже вторым случаем использования ёмкостей SES в рамках реализации программы Internet para todos после установки более 1 000 бесплатных точек доступа, запущенных благодаря использованию спутника SES-15 в прошлом году.

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Данные точки доступа Wi-Fi устанавливаются в стратегически важных местах, таких как общественные площади, общественные пространства, школы и больницы по всей стране. Это делается для того, чтобы гарантировать возможность получения надёжного доступа в Интернет для всего населения, особенно для жителей наиболее отдалённых регионов и недостаточно обслуживаемых общин. Например, по данным Национального института статистики и географии Мексики (INEGI), в 2021-ом году доступ к широкополосной связи имели лишь 66.4% домохозяйств в стране, а в таких штатах, как Чиапас, лишь 32.6% сельского населения имели доступ к Интернету. По состоянию на декабрь 2022-го года CFE TEIT установил в общей сложности 55 360 точек, которые предлагают бесплатный доступ в Интернет для мексиканцев. К январю 2023-го года федеральное правительство планирует установить по всей стране 140 000 бесплатных точек доступа Wi-Fi.

Что известно о CFE TEIT

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) является дочерней компанией CFE с собственным юридическим лицом и активами, предоставляющей различные телекоммуникационные услуги в Мексике. Её целью является организация точек доступа к беспроводному Интернету по всей стране – на дорогах, общественных площадях, в медицинских центрах, больницах, школах и общественных пространствах. Это делается, чтобы способствовать борьбе с маргинализацией, а для обеспечения интеграции депрессивных районов в продуктивную деятельность и ликвидации цифрового разрыва для предоставления возможностей доступа к информационно-коммуникационным технологиям всеми людьми. Для достижения своей основной цели CFE TEIT намерена использовать собственную инфраструктуру мексиканского государства для реализации социального проекта с максимально возможной экономической эффективностью.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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