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В России заблокировали доступ к музыкальному сервису Last.fm

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Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный сервис Last.fm на территории России. Это не первый случай блокировки платформы в стране, однако ранее доступ к ней был восстановлен.

По заявлению ведомства, на Last.fm содержатся композиции с текстами, которые дискредитируют действия российской армии. Руководство сервиса не удалило эти материалы, несмотря на предупреждения Роскомнадзора.

Некоторые СМИ сообщают, что ограничения касаются только одной песни «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino. Однако из-за того, что блокировка осуществляется через HTTPS, возникли проблемы с доступом ко всему сервису.

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Last.fm является популярной музыкальной платформой, которая составляет персонализированные и общие музыкальные подборки для пользователей. В 2015 и 2019 годах платформа уже подвергалась блокировке на территории России.

В конце февраля в России также был заблокирован крупнейший фотобанк Shutterstock. Причина блокировки заключалась в размещении на сайте материала, «неудовлетворяющего существующим требованиям».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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