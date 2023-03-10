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Тайвань обвиняет китайские корабли в повреждении подводных интернет-кабелей

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Группа островов, принадлежащих Тайваню, в течение последнего месяца была лишена доступа в интернет. Тайваньские чиновники обвиняют два китайских корабля в повреждении кабелей, которое и стало причиной сбоя. Об этом сообщает Associated Press.

Население островов Мацу составляет около 14-ти тысяч человек. Проживающие там люди зависят от двух подводных кабелей, которые проложены от главного острова Тайваня и обеспечивают жителям архипелага доступ к услугам интернета.

В Национальной комиссии связи Тайваня утверждают, что нашли доказательства того, что китайский корабль перерезал первый интернет-кабель примерно в 50 километрах от побережья Китая в начале февраля. Приблизительно через неделю другое судно перерезало второй кабель, сообщили в комиссии.

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Между тем правительство Тайваня не выдвигает обвинений китайскому правительству в умышленном перерезании кабелей. Нет прямых доказательств того, что китайские корабли получили такое задание.

Люди, проживающие на островах, с момента возникновения проблемы используют для получения ограниченного доступа в интернет систему микроволновых радиосигналов. Эта система использует устаревшую технологию, что привело к длительным задержкам в работе основных интернет-услуг.

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Интернет-кабели, прокладываемые на небольшой глубине, обычно покрываются стальной бронёй. Однако, даже имея такую защиту, кабели могут быть легко перерезаны оборудованием, используемым на кораблях и рыболовных судах.

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Согласно информации от крупнейшей телекоммуникационной компании Тайваня, за последние пять лет подводные кабели в регионе перерезались в общей сложности 27 раз.

В Национальной комиссии связи Тайваня заявляют о том, что введут систему сбора данных, которая должна предотвратить будущие инциденты с перерезанием кабелей.

Ранее мы сообщали, что Великобритания купила корабль для защиты подводных оптоволоконных и силовых кабелей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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