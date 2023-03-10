Продажи винила впервые за 35 лет превысили продажи компакт-дисков, – RIAA

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Согласно данным ежегодного отчёта Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), в прошлом году продажи винила в Соединённых Штатах превысили продажи компакт-дисков впервые с 1987 года. Продажи винила составили 41 миллион единиц, а компакт-дисков было продано 33 миллиона, что составило 71% дохода от физического формата и свидетельствует о росте на 17% по сравнению с предыдущим годом.

По подсчётам Luminate, альбом Midnights от Тейлор Свифт стал самым продаваемым виниловым релизом 2022 года – было продано впечатляющие 945 000 копий! В пятёрку лидеров вошли Harry’s House от Гарри Стайлза (480 000), Sour от Оливии Родриго (263 000), Good Kid, M.A.A.D City от Кендрика Ламара (254 000) и Rumors от Fleetwood Mac (243).

«2022 год был впечатляющим годом устойчивого “роста над ростом”, который имел место спустя более десять лет после взрыва стриминговых трансляций на музыкальной сцене, – говорит председатель правления и генеральный директор RIAA Митч Глейзер. – Продолжая этот долгосрочный период, доходы от подписки на стриминговые трансляции достигли рекордно высокой отметки в 13.3 миллиона долларов, что составляет две трети рынка. Этот долгий и непрерывный успех стал возможен исключительно благодаря решительной и творческой работе звукозаписывающих компаний, борющихся за создание здоровой экономики стриминга, в которой артисты и владельцы прав получают деньги независимо от того, где бы и когда бы ни использовалась их работа».

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В целом, стоимость индустрии звукозаписи в США в 2022 году составила 15.9 миллиарда долларов, что является рекордным показателем за всё время, включая 92 миллиона платных подписок на стриминговые трансляции.

На самом деле стриминговые трансляции принесли 84% этого общего дохода и «продолжали оставаться наибольшим двигателем роста благодаря платным подпискам, услугам при поддержке рекламы, цифровому и настроенному радио, платформам социальных сетей, цифровым фитнес-приложениям и т.д.».