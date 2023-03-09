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На Луне построят центр обработки данных: что известно?

НовостиТехнологии
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Lonestar Data привлекает инвестиции на сумму в 5 миллионов долларов для создания центров обработки данных на поверхности Луны.

Луна стремительно превращается в стратегический актив для стран и компаний, которые желают использовать его ресурсы для проживания людей и длительных космических миссий. Lonestar Data – один из таких стартапов, который планирует построить первый центр обработки данных на Луне.

Американская компания привлекла 5 миллионов долларов начального финансирования. Раунд возглавил фонд Scout Ventures, к которому присоединились Seldor Capital, 2 Future Holding, The Veteran Fund, Irongate Capital, Atypical Ventures и KittyHawk Ventures.

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Привлечённый капитал будет использован для ускоренного развития компании и расширения предложений с целью удовлетворения потребностей её клиентов во всём мире. В 2023 году компания планирует запустить несколько центров обработки данных на поверхности Луны.

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Первый центр обработки данных компании Lonestar, размером с книгу в твёрдой обложке, будет получать питание от солнечной энергии. После этого на Луне появится несколько больших по размеру центров обработки данных. Они будут предлагать услуги хранения данных, резервного копирования после аварийного восстановления и периферийную обработку данных для миссий, которые базируются на Луне.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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