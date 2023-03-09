На Луне построят центр обработки данных: что известно?

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Lonestar Data привлекает инвестиции на сумму в 5 миллионов долларов для создания центров обработки данных на поверхности Луны.

Луна стремительно превращается в стратегический актив для стран и компаний, которые желают использовать его ресурсы для проживания людей и длительных космических миссий. Lonestar Data – один из таких стартапов, который планирует построить первый центр обработки данных на Луне.

Американская компания привлекла 5 миллионов долларов начального финансирования. Раунд возглавил фонд Scout Ventures, к которому присоединились Seldor Capital, 2 Future Holding, The Veteran Fund, Irongate Capital, Atypical Ventures и KittyHawk Ventures.

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Привлечённый капитал будет использован для ускоренного развития компании и расширения предложений с целью удовлетворения потребностей её клиентов во всём мире. В 2023 году компания планирует запустить несколько центров обработки данных на поверхности Луны.

Первый центр обработки данных компании Lonestar, размером с книгу в твёрдой обложке, будет получать питание от солнечной энергии. После этого на Луне появится несколько больших по размеру центров обработки данных. Они будут предлагать услуги хранения данных, резервного копирования после аварийного восстановления и периферийную обработку данных для миссий, которые базируются на Луне.