UARU

UARU

YouTube отказывается от показа самой надоедливой рекламы

НовостиВидеосервисы
- Реклама -

Google отказывается от практики показа накладных (overlay) рекламных объявлений, которые в течение многих лет размещались на видеороликах YouTube. Однако, в компании утверждают, что данные изменения никоим образом не повлияют на авторов контента.

На этой неделе в Google объявили о планах отказаться от использования накладных объявлений на YouTube, начиная уже с 6-го апреля. Накладные объявления – это тип полупрозрачных рекламных сообщений, которые вы можете видеть внизу некоторых видео. В Google говорят, что избавляются от них, чтобы улучшить впечатление зрителям и перейти к более эффективным форматам рекламных сообщений.

По собственному признанию Google, накладные сообщения – это устаревший формат рекламы, который показывается только на компьютере и мешает зрителям. Компания говорит, что ожидает, что изменения будут иметь ограниченное влияние на большинство создателей контента, поскольку заинтересованность переходит на другие форматы рекламы.

Нові та перспективні: україномовні YouTube-канали варті вашої уваги

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

YouTube предлагает различные форматы рекламы на своей платформе: существует три разных формата рекламы, размещаемой в начале видео. В частности – 6-секундная реклама, которую нельзя пропустить («реклама-заставка»). Более длинная видеореклама, которую также нельзя пропустить (до 20 секунд). И видеореклама, которая может быть пропущена через 5 секунд. В роликах продолжительностью более 8 минут вы также можете видеть рекламу, появляющуюся посреди видео.

И хотя существует много расширений в браузерах для блокировки рекламы на YouTube, в Google предлагают пользователям покупать подписку на YouTube Premium. Это позволит просматривать видео без рекламы и предоставит другие преимущества, такие как загрузка видео, фоновое прослушивание на мобильном устройстве и доступ к YouTube Music Premium.

Ранее мы сообщали, что новая функция YouTube Music позволяет подписчикам создавать собственные радиостанции

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Евросоюз делает ставку на гигабит

К 2030-ому году пользователи сетей VHCN будут иметь возможность как принимать, так и передавать данные со скоростью Gigabit (1000 Мбит/сек).
Новости

В 2022 году провайдеры платного телевидения США потеряли почти 6 миллионов абонентов

В 2022-ом году в США возрос отток абонентов ведущих провайдеров платного телевидения, поскольку всё больше зрителей отказывается от этих услуг.
Новости

Режут кабели: латвийский провайдер Tet обвинил конкурента в повреждении интернет-сети

В ходе расследования, проведенного Tet, был выявлен факт умышленного повреждения и незаконного использования её оптической сети интернет в интересах Balticom.
Новости

Отключение сетей 3G: пришла очередь Омана

В Бюро регулирования телекоммуникаций страны сообщили о том, что прекращение предоставления услуг мобильной связи в стандарте 3G будет происходить постепенно.
Новости

Euronews сократит почти 200 рабочих мест

Телеканал, который в этом году отмечает своё 30-летие, сократит почти 200 рабочих мест в Лионе и одновременно создаст 120 рабочих мест для журналистов.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить