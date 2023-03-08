YouTube отказывается от показа самой надоедливой рекламы

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Google отказывается от практики показа накладных (overlay) рекламных объявлений, которые в течение многих лет размещались на видеороликах YouTube. Однако, в компании утверждают, что данные изменения никоим образом не повлияют на авторов контента.

На этой неделе в Google объявили о планах отказаться от использования накладных объявлений на YouTube, начиная уже с 6-го апреля. Накладные объявления – это тип полупрозрачных рекламных сообщений, которые вы можете видеть внизу некоторых видео. В Google говорят, что избавляются от них, чтобы улучшить впечатление зрителям и перейти к более эффективным форматам рекламных сообщений.

По собственному признанию Google, накладные сообщения – это устаревший формат рекламы, который показывается только на компьютере и мешает зрителям. Компания говорит, что ожидает, что изменения будут иметь ограниченное влияние на большинство создателей контента, поскольку заинтересованность переходит на другие форматы рекламы.

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YouTube предлагает различные форматы рекламы на своей платформе: существует три разных формата рекламы, размещаемой в начале видео. В частности – 6-секундная реклама, которую нельзя пропустить («реклама-заставка»). Более длинная видеореклама, которую также нельзя пропустить (до 20 секунд). И видеореклама, которая может быть пропущена через 5 секунд. В роликах продолжительностью более 8 минут вы также можете видеть рекламу, появляющуюся посреди видео.

И хотя существует много расширений в браузерах для блокировки рекламы на YouTube, в Google предлагают пользователям покупать подписку на YouTube Premium. Это позволит просматривать видео без рекламы и предоставит другие преимущества, такие как загрузка видео, фоновое прослушивание на мобильном устройстве и доступ к YouTube Music Premium.

Ранее мы сообщали, что новая функция YouTube Music позволяет подписчикам создавать собственные радиостанции