Режут кабели: латвийский провайдер Tet обвинил конкурента в повреждении интернет-сети

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Издание TVNET.LV сообщает, что латвийская компания-провайдер услуг, технологий и развлечений Tet подала заявление в государственную полицию Латвии. В нем она утверждает, что телекоммуникационный провайдер Balticom нанёс умышленное повреждение оптической интернет-сети Tet, что повлияло на обслуживание более 300 домохозяйств в городе Вентспилс.

В ходе расследования, проведенного компанией Tet, был выявлен факт умышленного повреждения и незаконного использования её оптической сети интернет в интересах компании Balticom.

Подъезды многоквартирных домов, в которых расположена «последняя миля» оптических кабельных линий Интернет-сетей компании Tet, были незаконно отсоединены от этих линий и подключены к сетям Balticom, утверждают в компании.

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В официальном заявлении компании Tet говорится: «совершая эти незаконные действия, компания Balticom использовала принадлежащее Tet имущество в собственных коммерческих целях. Компания Balticom организует предоставление своих услуг неправомерно, получая соответствующие услуги без разрешения и оплаты».

Tet также заявляет, что представители компании Balticom признали факт совершения данных нарушений во время встречи руководства двух компаний для обсуждения сложившейся ситуации. Однако, Balticom продолжила наносить ущерб.

Компания Tet подала в полицию заявление о возмещении ущерба, нанесенного по 13-ти адресам, и заявила, что в будущем обратится в полицию также по остальным случаям.

В компании Balticom прокомментировали обвинения, выдвинутые компанией Tet. В заявлении говорится, что Balticom была неприятно удивлена попытками Tet опорочить их репутацию, поскольку на данный момент ни по одному обвинению компания не признана виновной. Компания также выразила свое недоумение относительно попыток Tet втянуть в разбирательство непричастных к конфликту жителей Вентспилса. Balticom работает на рынке телекоммуникаций уже 24 года и впервые сталкивается с такой агрессивной стратегией удержания клиентов со стороны Tet.

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