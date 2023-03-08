Евросоюз делает ставку на гигабит

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В рамках реализации европейской стратегии «Цифрового десятилетия», направленной на трансформацию цифрового аспекта во всех сферах бизнеса и жизни граждан стран Европы, Европейская комиссия предложила две инициативы, имеющие названия «Акт о гигабитной инфраструктуре» и «Рекомендации по гигабитной связи».

Инициативы направлены на развитие как сетей фиксированной связи, так и беспроводных сетей, включая мобильные, которые должны быть модернизированы до сетей очень высокой пропускной способности (VHCN). К 2030-ому году пользователи сетей VHCN будут иметь возможность как принимать, так и передавать данные со скоростью Gigabit (1000 Мбит/сек = 125 МБ/сек), что призвано усилить международную конкурентоспособность стран Европейского Союза.

«Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы каждый, повсюду в ЕС, имел доступ к быстрому и безопасному подключению. Однако, высокоскоростной Интернет требует больших инвестиций», – говорит еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Для достижения этой цели Комиссия предложила:

Цифровизировать процесс получения разрешений на строительство линий сети. Улучшить координацию между сетевыми операторами и гражданскими работниками для доступа к кабельным шахтам и каналам. Требовать, чтобы все новые или реконструированные здания имели доступ к оптоволоконной связи.

В случае, если Закон о гигабитной инфраструктуре будет принят, он заменит действующую Директиву 2014-го года о сокращении расходов на широкополосную связь, благодаря которой к 2021-ому году 90% домохозяйств ЕС имели доступ к сети на скорости 30 Мбит/сек.

Напомним, Евросоюз также создает собственную сеть спутниковой связи в противовес американскому Starlink.