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Евросоюз делает ставку на гигабит

НовостиТелеком
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В рамках реализации европейской стратегии «Цифрового десятилетия», направленной на трансформацию цифрового аспекта во всех сферах бизнеса и жизни граждан стран Европы, Европейская комиссия предложила две инициативы, имеющие названия «Акт о гигабитной инфраструктуре» и «Рекомендации по гигабитной связи».

Инициативы направлены на развитие как сетей фиксированной связи, так и беспроводных сетей, включая мобильные, которые должны быть модернизированы до сетей очень высокой пропускной способности (VHCN). К 2030-ому году пользователи сетей VHCN будут иметь возможность как принимать, так и передавать данные со скоростью Gigabit (1000 Мбит/сек = 125 МБ/сек), что призвано усилить международную конкурентоспособность стран Европейского Союза.

«Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы каждый, повсюду в ЕС, имел доступ к быстрому и безопасному подключению. Однако, высокоскоростной Интернет требует больших инвестиций», – говорит еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Для достижения этой цели Комиссия предложила:

  1. Цифровизировать процесс получения разрешений на строительство линий сети.
  2. Улучшить координацию между сетевыми операторами и гражданскими работниками для доступа к кабельным шахтам и каналам.
  3. Требовать, чтобы все новые или реконструированные здания имели доступ к оптоволоконной связи.

В случае, если Закон о гигабитной инфраструктуре будет принят, он заменит действующую Директиву 2014-го года о сокращении расходов на широкополосную связь, благодаря которой к 2021-ому году 90% домохозяйств ЕС имели доступ к сети на скорости 30 Мбит/сек.

Напомним, Евросоюз также создает собственную сеть спутниковой связи в противовес американскому Starlink.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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