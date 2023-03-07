Отключение сетей 3G: пришла очередь Омана

- Реклама -

Оман стал очередной страной, объявившей о планах вывести из эксплуатации сети мобильной связи 3G.

В Бюро регулирования телекоммуникаций (TRA) страны сообщили о том, что прекращение предоставления услуг мобильной связи в стандарте 3G будет происходить постепенно, начиная с третьего квартала 2024 года. Об этом пишет CommsUpdate.

В TRA отмечают, что целью вывода из эксплуатации сетей мобильной связи, работающих в стандарте 3G, является желание провайдеров высвободить частотный спектр для развития новых технологий – таких, как 4G и 5G. Отключение устаревших сетей будет происходить в Омане постепенно – начиная с наименее заселённых территорий страны.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Согласно данным TeleGeography, в Омане работают три оператора мобильной связи: государственная компания Oman Telecommunications Company (Omantel), принадлежащая Катару компания Ooredoo Oman и новая местная компания Oman Future Telecommunications, работающая под брендом Vodafone.

Согласно статистическим данным, собранным в первые шесть месяцев 2022 года, 21% от 526 531 подписчика услуг широкополосной связи в стране получали доступ к сети с помощью технологии 5G. 49% абонентов широкополосной связи проживали в мухафазе (провинции) Маскат. Численность населения агломерации Маскат в 2022 году составляла примерно 1 623 000 человек. Общая численность населения страны оценивается в чуть менее 5.5 миллионов жителей.

Планы, связанные с отключением сетей 3G, становятся трендом текущего года. Сообщения о выводе из эксплуатации этих устаревших сетей поступают из разных стран, как Великобритания, Греция и Эстония.