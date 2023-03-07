Как развивается 4G в Украине: статистика Киевстар за последние пять лет

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В марте 2018 года в Украине состоялся финальный тендер на получение частоты 1800 МГц, ключевой для развертывания широкомасштабной сети 4G. Это открыло новые возможности для мобильных операторов в Украине в развертывании сетей связи четвертого поколения и распространении беспроводного доступа в Интернет на территории страны. С этого времени сотовый оператор Киевстар обеспечил доступ к скоростному Интернету уже для 90% населения Украины.

В конце 2018 скоростной Интернет Киевстар был доступен в городах и селах, где проживало 47% населения страны. В то время 3,1 млн абонентов активно пользовались 4G. В среднем каждый 4G-абонент использовал более 6 Гб Интернет-трафика ежемесячно.

В 2022 году мобильный оператор Киевстар обеспечивал скоростным интернетом 90% населения Украины. А более 12 миллионов абонентов регулярно пользовались услугами 4G со средним объемом интернет-трафика более 10 Гб ежемесячно.

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Надежность и доступность интернет-соединения были особенно важны в первые месяцы российской агрессии. Благодаря большому покрытию и емкости 4G-сети Киевстар обеспечивал украинцам возможность оперативного получения жизненно важной информации онлайн, смотреть актуальные новости, общаться с родными, работать и учиться дистанционно. К примеру, в марте-апреле прошлого года общие объемы дата-трафика в сети Киевстар выросли более чем на 10% по сравнению с февралем.

Это доказывает эффективность инвестиций мобильного оператора в развитие и поддержку скоростного интернета в Украине, что позволило пользователям сохранять связь в сложных условиях и обеспечило надежное интернет-соединение для решения различных задач во время войны.

Несмотря на деструктивную деятельность российских военных на территории Украины, команда инженеров мобильного оператора Киевстар продолжает восстанавливать и расширять сеть 4G. В частности, с 24 февраля 2022 г. было технологически обновлено более 7000 базовых станций, где установили необходимое оборудование для обеспечения связи 4G. Кроме того, было построено 700 новых базовых станций с 4G технологией и восстановлено 600 башен, разрушенных в результате враждебной деятельности.

Кроме того, для улучшения качества связи в регионах, принявших к себе вынужденных переселенцев, национальный регулятор бесплатно выделил дополнительные частоты 2300 МГц. Использование этих частот позволило улучшить связь в таких регионах.

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Несмотря на сложные условия и текущую ситуацию в стране инженеры мобильного оператора Киевстар продолжают работу над обеспечением максимального покрытия 4G сетью в Украине.

Благодаря высококвалифицированным техническим специалистам компании Киевстар в конце декабря 2022 года 4G-сеть покрывала практически все города и села Украины, где проживало почти 90% населения. На тот момент скоростным интернетом уже пользовались более 13 миллионов абонентов, а объем использования мобильного интернета на одного абонента составил 12 Гб в месяц.

Сейчас, в 2023 году, 4G-технология имеет большие перспективы в Украине, ведь около 80% пользователей Интернет уже используют скоростной интернет, при этом 95% смартфонов, используемых в сети оператора, поддерживают эту технологию. Поэтому компания Киевстар продолжает инвестировать в развитие 4G-сети, в частности, в VoLTE и другие современные технические решения.

Клиенты, которые все еще пользуются 3G, могут легко перейти на новый стандарт, просто заменив свою старую SIM-карту новой в любом магазине Киевстар – без каких-либо дополнительных затрат.