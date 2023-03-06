Sony Music Entertainment выпустит мультсериал о Лео Месси

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси совместно с Sony Music Entertainment работает над созданием нового анимационного сериала. Об этом пишет издание Deadline.

В сериале перед зрителем предстанет Месси в детстве, который будет сталкиваться с различными препятствиями в процессе путешествия по миру видеоигр. Создатели заявляют, что их продукт будет рассчитан на детей и подростков.

Сериал будет производиться на английском, испанском и нескольких других языках. В нем будут использованы оригинальные музыкальные композиции артистов и композиторов Sony Music Entertainment.

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Ответственность за разработку и распространение сериала возложена на Премиум-отдел Sony Music, который производит сериал в партнерстве с Leo Messi Management. Отмечается, что в настоящее время ни один из крупных телеканалов или стриминговых сервисов не привлечен к созданию проекта.

Лионель Месси – один из самых талантливых футболистов в истории этого вида спорта. Он известен своей невероятной техникой, скоростью и непревзойденным голевым чутьем. Месси неоднократно устанавливал рекорды, получал награды и побеждал в различных турнирах, став одним из главных символов мирового футбола. Сегодня он продолжает свою карьеру в клубе ПСЖ и остается одним из наиболее ярких игроков на поле.

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