Rozetka открыла интернет-магазин в Польше

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В отличие от украинской версии, Rozetka в Польше не станет маркетплейсом, а будет работать как интернет-магазин.

Украинский лидер электронной коммерции Rozetka.ua начинает работу в Польше, открыв свой интернет-магазин с техникой и одеждой. Об этом сообщил соучредитель компании Владислав Чечоткин.

Компания уже имеет опыт онлайн-продаж и ИТ-разработок, поэтому расширение на польский рынок стало для нее логичным шагом. Однако, по словам Чечоткина, запуск маркетплейса в Польше пока не планируется, так как там работает местный гигант электронной коммерции Allegro.pl, который контролирует более чем 60% рынка. Даже Amazon не смог выдержать конкуренцию со стороны этого польского гиганта.

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По информации издания Forbes, первой целью компании Rozetka в Польше является достижение нулевого баланса. По словам Чечоткина, важно, чтобы команда, которая работает над проектом, имела возможность себя прокормить.

Точную сумму инвестиций в новый проект Владислав Чечоткин не раскрывает, но отмечает, что речь идет о миллионах долларов. Расширение на зарубежные рынки может помочь компании увеличить свой объем продаж и укрепить свое лидерство на украинском рынке электронной коммерции.

Польский сайт магазина – rozetka.pl – выглядит очень похожим на украинскую версию. Читатели AIN.UA обратили внимание, что магазин работает на польском домене верхнего уровня, который обычно предоставляется только владельцам товарных марок. Интерфейс польского магазина полностью повторяет украинскую версию, но на данный момент ассортимент товаров значительно меньше.

Стоит отметить, что украинские компании продолжают активно выходить на польский рынок. Так, недавно медиасервис MEGOGO расширил свою деятельность в Польше, открыв новый офис и значительно пополнив свой каталог польским контентом.