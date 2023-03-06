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Отключение Интернета в 2022 году: где и почему происходили шатдауны

НовостиИнтернет
Фото: ©Freepik
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Данные нового исследования свидетельствуют о том, что в 2022 году Интернет отключался в рекордном количестве стран и на более длительные промежутки времени.

Исследование, проведенное агентством Access Now, показало, что правительства и другие игроки рынка отключали Интернет не менее 187 раз в 35 разных странах. И это рекордное количество стран согласно данным, которыми располагает организация.

В Индии в течение 2022 года Интернет отключался чаще всего: в общей сложности имело место 84 отключения, и это уже 5-й год подряд, когда страна оказывается на первом месте в рейтинге по этому показателю.

«Отключения Интернета не только участились после определенного снижения на пике пандемии, но также и продолжались дольше, затрагивая определённые категории населения в моменты, когда люди больше нуждались в связи – в частности, в период гуманитарных кризисов, массовых протестов, активных конфликтов и войн», – говорится в отчёте, обнародованном агентством.

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На втором месте по количеству шатдаунов (отключений) оказалась Украина. Из-за российской агрессии Интернет в нашей стране исчезал 22 раза от начала полномасштабной войны.

Вимкнення Інтернету у 2022 році

Причиной отключений Интернета становились протесты, активные конфликты, экзамены и выборы в разных странах.

В 16-ти странах мира произошло 62 отключения во время протестов, 33 отключения были связаны с активными конфликтами, восемь отключений в шести странах делались для того, чтобы «предотвратить списывания во время экзаменов», и пять отключений в пяти странах было связано с выборами.

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В отчёте также отмечается, что 48 отключений в 14 странах произошли с задокументированными нарушениями прав человека, в частности, речь идёт о зонах активных конфликтов в Украине и Йемене. В отчёте говорится, что 133 из 187 отключений произошли с той или иной формой насилия, а также отмечается, что насилие, связанное с отключениями, растёт.

Отключения Интернета также становятся продолжительнее. Исследование показало, что 16 отключений, имевших место в 2022 году, продолжались с 2021 года. По состоянию на начало 2023 года по крайней мере 12 отключений продолжалось около года.

Агентство Access Now использует многочисленные базы данных для обновления своего проекта Shutdown Tracker Optimization Project, отслеживающего отключение Интернета по всему миру. Оно имеет данные об остановках в работе Интернета с 2016 по 2022 год.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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