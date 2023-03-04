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1+1 media возобновляет трансляции матчей чемпионата Украины по футболу

НовостиТелевидение
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1+1 media возобновляет трансляции матчей Украинской Премьер-лиги 2022/2023. Следить за ходом событий на футбольных полях можно будет в прямом эфире на телеканалах «2+2» и УНИАН, а также на Youtub-канале FootballHub.

Телеканалы группы – «2+2» и УНИАН – в сотрудничестве со спортивным Digital-проектом FootballHub предоставят болельщикам возможность просмотра игр любимых украинских команд, среди которых – «Динамо», «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Рух».

Первый матч весеннего сезона для киевского «Динамо» состоится 4 марта на домашнем стадионе имени Валерия Лобановского против «Ингульца». Трансляция на телеканале «2+2» начнется в 14:00. Комментировать игру будет Игорь Цыганик.

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Для зрителей, желающих получить еще больше информации об игре, на FootballHub будет доступна расширенная версия трансляции – предматчевая студия, прямое включение корреспондентов со стадиона до начала игры и в перерыве.

После окончания матча на YouTube-канале «ПРОФУТБОЛ Digital» начнется большой послематчевый эфир с комментариями игроков и тренеров.

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В воскресенье, 5 марта, на телеканале УНИАН и на YouTube-канале FootballHub состоится трансляция еще одного матча 16 тура УПЛ – «Металлист» – «Рух». Начало – в 13:00. Комментатором на УНИАН будет Александр Золотогорский, а на FootballHub – Александр Мельниченко.

Ранее мы сообщали, что 1+1 media запустила в своем портфолио новый телеканал Comedy Central.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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