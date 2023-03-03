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Техногиганты заявили о выпуске первой в мире карты iSIM – что об этом известно?

НовостиТехнологии
Фото: PCJOW
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iSIM – это SIM-карта, интегрированная непосредственно в одночиповую систему. В данном конкретном случае речь идёт о системе Snapdragon 8 Gen 2.

Что произошло

Французская международная технологическая фирма Thales объединила свои усилия с гигантом отрасли производства полупроводников – компанией Qualcomm для разработки и запуска в производство первой коммерческой карты iSIM (или интегрированной SIM-карты).

Компании официально подтвердили, что первая в мире коммерческая карта iSIM будет доступна на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Все владельцы устройств с этим чипсетом смогут наслаждаться преимуществами новейших, стремительно развивающихся технологий.

Что такое карта iSIM

SIM-карты, привычные для нас, представляют собой небольшие микрочипы, которые вставляются (или ранее вставлялись) в смартфоны. Впоследствии телекоммуникационная отрасль разработала карту eSIM (или же встроенную SIM-карту). Таким образом на место чипа, который можно было заменить вручную, пришёл eSIM – ещё меньший по размеру чип, физически впаянный в смартфон. Телекоммуникационные сети могут просто цифровым путём устанавливать сетевые данные непосредственно в eSIM.

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Между тем, iSIM, или же интегрированная SIM-карта, ещё сильнее уменьшилась в размере. Вместо физически припаянного чипа SIM-карта теперь установлена в аппаратном обеспечении, поэтому она занимает менее 1 мм2 внутреннего пространства устройства. И хотя разница на первый взгляд кажется незначительной, освобождение такого количества места оставляет простор для усовершенствования прочих компонентов. Кроме того, iSIM потребляет меньше энергии, чем традиционные SIM или eSIM.

iSIM

Компании Qualcomm и Thales уверяют, что карты iSIM имеют сертификат безопасности GSMA (Global System Association for Mobile Communications). Он гарантирует, что iSIM не отличается от eSIM (встроенной SIM-карты) с точки зрения поддержки защиты сети.

По прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, к 2027 году доля iSIM вырастет до 300 миллионов единиц, благодаря чему iSIM будет составлять 19% всех поставок eSIM.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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