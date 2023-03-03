Техногиганты заявили о выпуске первой в мире карты iSIM – что об этом известно?

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iSIM – это SIM-карта, интегрированная непосредственно в одночиповую систему. В данном конкретном случае речь идёт о системе Snapdragon 8 Gen 2.

Что произошло

Французская международная технологическая фирма Thales объединила свои усилия с гигантом отрасли производства полупроводников – компанией Qualcomm для разработки и запуска в производство первой коммерческой карты iSIM (или интегрированной SIM-карты).

Компании официально подтвердили, что первая в мире коммерческая карта iSIM будет доступна на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Все владельцы устройств с этим чипсетом смогут наслаждаться преимуществами новейших, стремительно развивающихся технологий.

Что такое карта iSIM

SIM-карты, привычные для нас, представляют собой небольшие микрочипы, которые вставляются (или ранее вставлялись) в смартфоны. Впоследствии телекоммуникационная отрасль разработала карту eSIM (или же встроенную SIM-карту). Таким образом на место чипа, который можно было заменить вручную, пришёл eSIM – ещё меньший по размеру чип, физически впаянный в смартфон. Телекоммуникационные сети могут просто цифровым путём устанавливать сетевые данные непосредственно в eSIM.

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Между тем, iSIM, или же интегрированная SIM-карта, ещё сильнее уменьшилась в размере. Вместо физически припаянного чипа SIM-карта теперь установлена в аппаратном обеспечении, поэтому она занимает менее 1 мм2 внутреннего пространства устройства. И хотя разница на первый взгляд кажется незначительной, освобождение такого количества места оставляет простор для усовершенствования прочих компонентов. Кроме того, iSIM потребляет меньше энергии, чем традиционные SIM или eSIM.

Компании Qualcomm и Thales уверяют, что карты iSIM имеют сертификат безопасности GSMA (Global System Association for Mobile Communications). Он гарантирует, что iSIM не отличается от eSIM (встроенной SIM-карты) с точки зрения поддержки защиты сети.

По прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, к 2027 году доля iSIM вырастет до 300 миллионов единиц, благодаря чему iSIM будет составлять 19% всех поставок eSIM.