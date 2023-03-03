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UARU

На MWC 2023 представили технологию Chameleon – она позволяет изменять цвет корпуса смартфона

НовостиТехнологии
Фото: Tecno
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На международной выставке MWC 2023, которая проходила в Барселоне, компания Tecno представила новую технологию Chameleon Coloring («расцветка хамелеона»).

По словам представителей компании, технология Chameleon позволит изменять цвет задней панели смартфона «одним нажатием кнопки». Согласно описанию новой технологии, Chameleon не предполагает размещения на смартфоне дополнительных дисплеев или излучения света. Наоборот, материал будет отражать свет от поверхности.

Суть технологии заключается в использовании сетки субмикронных призматических элементов, изменяющих направление при применении к ним электрического поля. В результате материал может преломлять свет на различных длинах волн, создавая широкий диапазон радужных цветов.

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Положением призм можно управлять вручную с помощью специального приложения, позволяющего выбирать из 1 600 различных цветов. Также цвет может изменяться автоматически – в зависимости от состояния батареи, воспроизведения музыки и поступления входящих уведомлений. Материал способен изменить свой цвет за 0.03 секунды и, согласно расчётам компании, должен выдерживать до 2 миллионов изменений цвета.

При этом Chameleon – достаточно энергоэффективная технология: 100 смен цвета в течение дня нуждаются в таком же количестве же энергии, которое расходуется при просмотре 5-минутного видео. На выставке MWC компания показала только макет устройства, созданный с использованием новой технологии. О том, когда выйдет настоящий смартфон-хамелеон, пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что на смартфоне удалось запустить искусственный интеллект Stable Diffusion.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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