На MWC 2023 представили технологию Chameleon – она позволяет изменять цвет корпуса смартфона

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На международной выставке MWC 2023, которая проходила в Барселоне, компания Tecno представила новую технологию Chameleon Coloring («расцветка хамелеона»).

По словам представителей компании, технология Chameleon позволит изменять цвет задней панели смартфона «одним нажатием кнопки». Согласно описанию новой технологии, Chameleon не предполагает размещения на смартфоне дополнительных дисплеев или излучения света. Наоборот, материал будет отражать свет от поверхности.

Суть технологии заключается в использовании сетки субмикронных призматических элементов, изменяющих направление при применении к ним электрического поля. В результате материал может преломлять свет на различных длинах волн, создавая широкий диапазон радужных цветов.

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Положением призм можно управлять вручную с помощью специального приложения, позволяющего выбирать из 1 600 различных цветов. Также цвет может изменяться автоматически – в зависимости от состояния батареи, воспроизведения музыки и поступления входящих уведомлений. Материал способен изменить свой цвет за 0.03 секунды и, согласно расчётам компании, должен выдерживать до 2 миллионов изменений цвета.

При этом Chameleon – достаточно энергоэффективная технология: 100 смен цвета в течение дня нуждаются в таком же количестве же энергии, которое расходуется при просмотре 5-минутного видео. На выставке MWC компания показала только макет устройства, созданный с использованием новой технологии. О том, когда выйдет настоящий смартфон-хамелеон, пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что на смартфоне удалось запустить искусственный интеллект Stable Diffusion.