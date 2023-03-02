Анти-Starlink: Китай снова заговорил о запуске 13 000 спутников

- Реклама -

Китайские разработчики предложили создать на низкой околоземной орбите мощную спутниковую группировку, обеспечивающую доступ к сети Интернет по всему миру. Новый проект должен составить конкуренцию спутниковой группировке Starlink, – пишет издание South China Morning Post.

Проект, имеющий кодовое название GW, предусматривает запуск 12 992 спутников на низкую орбиту. Реализацией этой задачи займётся государственная компания China Satellite Network Group Co. Новые спутники должны быть размещены на низких орбитах.

Точные сроки реализации проекта пока не объявлены, но компания SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту более 12 тысяч аппаратов к 2027 году. Предполагается, что китайские спутники будут размещены на орбитах, которые система Starlink пока не успела занять.

Также имеется информация о том, что китайские спутники потенциально смогут подавлять работу спутников Starlink, но пока неясно, что именно имеется в виду. В публикации говорится об оснащении китайских спутников лазерным и микроволновым оружием, так что вполне возможно, что вскоре в космосе могут начаться настоящие орбитальные войны.

На данный момент в группировке SpaceX насчитывается более 3 800 аппаратов, но в будущем их количество планируется увеличить до 40 000 единиц. Что касается китайского аналога, то точная дата запуска пока не называется.

Информация о запуске Китаем спутниковой группировки циркулирует в Интернете не первый год. Еще в 2020 году сообщалось, что GW подала заявку в Международный союз электросвязи с просьбой о предоставлении разрешения на использование радиочастотного спектра, необходимого для работы двух спутниковых группировок для раздачи широкополосного интернета. Однако до сих пор кроме разговоров не произошло никаких конкретных действий.