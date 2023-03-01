В Украине запускают телеканал Comedy Central

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Телеканал Comedy Central – это международный бренд, специализирующийся на показе юмористических программ, комедийных сериалов и фильмов.

Что произошло

Компания 1+1 media объявила о запуске в своем портфолио нового телеканала Comedy Central. С 1 марта 2023 года он заменяет Paramount Comedy и будет доступен для зрителей на разных платформах. Об этом Mediasat рассказали в пресс-службе 1+1 media.

Что известно о Comedy Central

Comedy Central – это телевизионный канал, специализирующийся на комедийных программах и шоу. Он был запущен в США в 1991 году, а сейчас транслируется в более чем 100 странах мира. Помимо оригинальных программ Comedy Central также транслирует комедийные фильмы и сериалы, которые стали популярны среди зрителей. Также на канале можно увидеть специальные комедийные шоу с выступлениями известных комиков. На новом канале украинские зрители смогут наслаждаться шоу таких комиков, как Тревор Ноа, Ами Шумер, Крис Рок и многие другие.

Библиотека и премьеры

Библиотека нового канала будет состоять из культовых телевизионных хитов, завоевавших лидерство в телепросмотре по всему миру. Среди них: «Теория большого взрыва», «Южный парк», «Друзья», «Рено 911», «Трудоголики», «Ки и Пил», «Аквафина — Нора из Квинс», «Юный Шелдон», «Бывает и хуже», «Хорошее место», «Корпорация», «Как я встретил вашу маму», «Супермаркет», а также эксклюзивные премьеры, о которых сообщат позже.

Известно, что 20 марта на канале состоится премьера нового анимационного сериала «Бивис и Баттхед Майка Джаджа» (2022) с двумя всемирно известными культовыми персонажами, которые попадают в новую эру и пытаются найти свое место, не забывая об эпических выдумках.

Библиотека Comedy Central обещает стать настоящим источником юмора для украинских зрителей, которые могут наслаждаться как легендарными сериалами, так и новыми релизами.

Где смотреть

Comedy Central будет доступен для зрителей Украины на ОТТ-платформах, в пакетах оператора спутниковой связи Viasat и в сетях операторов кабельного телевидения. Это позволит поклонникам качественного юмора из разных уголков страны получить доступ к мировому контенту, который способен поднять настроение и сделать день ярче. Новый телеканал готов обеспечить зрителей лучшим контентом, проверенным временем и влюбившим в себя миллионы людей по всему миру.

Как комментируют запуск

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Генеральный продюсер телеканала ТЕТ и Comedy Central, Оксана Петришин, прокомментировала запуск нового телеканала в портфолио 1+1 media, назвав его «ответом на запрос зрителей».

Она отметила, что контент Comedy Central проверен годами и влюбил в себя украинцев, поэтому запуск телеканала является важным шагом в удовлетворении зрительских потребностей в позитивном и жизнеутверждающем контенте.

По мнению Оксаны Петришин, запуск Comedy Central станет новым этапом развития украинского медиапространства и позволит зрителям найти ответы на свои запросы относительно развлекательного контента.