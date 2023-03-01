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В апреле Triolan повышает стоимость интернет-тарифов

НовостиТелеком
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С апреля телекоммуникационный провайдер Triolan увеличит стоимость услуг доступа к сети интернет.

В частности, точно известно, что с 1 апреля стоимость тарифа TriolanNET 100 Мбит/с будет изменена на 195 грн за 30 суток. В настоящее время стоимость этого тарифа составляет 150 грн за 30 суток, или же – 5 грн/сутки.

Triolan підвищує вартість інтернет-тарифів

Таким образом, с увеличением стоимости, абонентам, которые пользуются тарифом TriolanNET 100 Мбит/с, придется платить 6 гривен 50 копеек за доступ к Всемирной паутине в течение одних суток.

В локальном чате Triolan города Запорожья в Telegram оператор объяснил повышение цен следующим образом:

«Есть условия, в связи с которыми у нас происходит поднятие тарифов. Из-за влияния экономических факторов, вызванных войной. Увеличение себестоимости линий внешней связи, повышение стоимости оборудования, необходимого для поддержания сети в рабочем состоянии и возможности их модернизации, рост стоимости логистических связей. Также мы уделяем внимание энергонезависимости сетей. Все это влияет на формирование цен для конечного потребителя. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифных планов в сторону экономически обоснованных».

Напомним, в феврале прошлого года Triolan подвергся масштабной хакерской атаке. Но оператору удалось восстановить работу всех магистральных узлов сети.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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