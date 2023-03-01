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США и Украина договорились о сотрудничестве в области 5G-связи

НовостиТелеком
Фото: Triklopodia
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США и Украина достигли соглашения о сотрудничестве в области телекоммуникаций и внедрения мобильной связи пятого поколения (5G).

Меморандум, подписанный между США и Украиной на Мировом конгрессе мобильных технологий в Барселоне, устанавливает формальное партнерство между двумя странами с целью содействия развитию передовых коммуникаций в обеих странах. Документ содержит положения о восстановлении телекоммуникационной инфраструктуры, улучшении качества обслуживания и охвата, а также внедрении мобильной связи пятого поколения или же 5G.

В рамках партнерства, США и Украина будут способствовать обмену информацией, опытом, укреплению потенциала, а также инициативами, пилотными решениями или проектами. Эти меры помогут обеспечить положительное влияние на развитие телекоммуникационного сектора в обеих странах и на восстановление поврежденной телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

Глава Федеральной комиссии по связи США, Джессика Розенворсель, отметила, что Соединенные Штаты являются другом и партнером для сильной, безопасной, независимой и процветающей Украины. США стремятся поддерживать и прислушиваться к своим друзьям и партнерам в Киеве.

В свою очередь, представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Лилия Мальон, подчеркнула, что партнерство окажет положительное влияние на развитие телекоммуникационного сектора в обеих странах и восстановление поврежденной телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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