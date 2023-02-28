Два приложения российского «МТС Банка» удалены из AppStore и Google Play

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Приложения «МТС Банк» и «МТС Pay» удалены из AppStore и Google Play. Об этом сообщает РБК.

Приложение «МТС Банк» больше не доступно для загрузки. Однако банк заявляет, что клиенты, которые уже скачали приложение, могут продолжать пользоваться им.

Сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay» также больше не доступен для загрузки в магазинах приложений AppStore и Google Play. Сервис, который был запущен 1 февраля 2023 года, позволял пользователям оплачивать покупки с помощью технологии NGC на своих смартфонах.

24 февраля 2023 года, в день начала военной агрессии РФ против Украины, США и Великобритания ввели санкции против российских банков, включая и «МТС Банк».

Напомним, что из-за санкций уже были удалены приложения и аналоги от других российских банков, таких как «Сбер», «2ГИС», «Альфа-банк», «Открытие», ВТБ и других, а также сервисы онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

Согласно блокирующим санкциям США, американским компаниям запрещается иметь дело с организациями, которые были подвергнуты ограничениям. Поэтому приложения российских банков и сервисов, попадающих под санкции, удаляются из AppStore и Google Play.